خبرگزاری بین المللی اعل بیت (ع) _ ابنا: امروز که استکبار جهانی به رهبری آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل تلاش میکند تا با ابزارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی بر ملتهای مستقل و آزاد تسلط پیدا کند، دانشافزایی یکی از مهمترین ابزارهای مقابله با این تهدیدها مطرح است. رهبر معظم کشور ما، به عنوان پرچمدار مبارزه با استکبار و مدافع حقوق مستضعفان جهان، همواره بر اهمیت علم و دانش به عنوان پایههای اصلی پیشرفت و اقتدار تأکید کرده اند.
۱. دانش، پایهی قدرت و استقلال : آمریکا با تحریمهای ظالمانه، جنگ روانی و تلاش برای عقبماندگی علمی ملتها، سعی در تضعیف کشورهای مستقل دارد. در این میان، دانش به عنوان کلید اصلی پیشرفت و خودکفایی، نقش تعیینکنندهای ایفا میکند. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش بومی و تلاش دانشمندان خود، توانسته در حوزههای مختلف از جمله فناوری هستهای، موشکی و پزشکی به دستاوردهای بزرگی برسد. این دستاوردها نشاندهندهی اقتدار علمی ایران است و گواهی بر این است که سیاستهای تحریمی و محدودکنندهی استکبارمحکوم به شکست می باشد.
۲. مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی : استکبار جهانی در عرصهی نظامی و اقتصادی و در حوزهی فرهنگی به دنبال تضعیف ملتهاست. از طریق رسانهها، شبکههای اجتماعی و ابزارهای فرهنگی، تلاش میکند تا هویت اسلامی و ملی را از بین ببرد. دانشافزایی در این زمینه به عنوان سپری محکم عمل میکند. با آگاهیبخشی و آموزش صحیح، میتوان در برابر تهاجم فرهنگی ایستادگی کرد و نسل جوان را در برابر توطئههای دشمن مصون ساخت.
۳. تقویت اقتصاد مقاومتی : یکی از راهبردهای اصلی استکبار، ضربه زدن به اقتصاد کشورهای مستقل است. دانشافزایی در حوزههای علمی و فنی، زمینهساز تولید و نوآوری داخلی است. با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و استفاده از دانش بومی، میتوان وابستگی به خارج را کاهش داد و در برابر تحریمها ایستادگی کرد. ایران با پیشرفتهای خود در حوزههای مختلف از جمله نانو فناوری، بیوتکنولوژی و صنایع دفاعی، نشان داده است که دانش، کلید اصلی خودکفایی اقتصادی است.
۴. تقویت قدرت دفاعی : در جنگ اخیر بین ایران و رژیم اشغالگر قدس، که به لطف خداوند و با اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به آتشبس انجامید، دانش موشکی و دفاعی ایران نقش تعیینکنندهای در بازدارندگی و پیروزی داشت. این دستاوردها نتیجهی سالها تلاش علمی و دانشافزایی است. بدون شک، دانش دفاعی یکی از مهمترین ابزارهای مقابله با زیادهخواهیهای استکبار است.
۵. ترویج فرهنگ جهاد علمی : در فرهنگ اسلامی، علم و دانش به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایهها مورد تأکید قرار گرفته است. امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بارها بر اهمیت جهاد علمی تأکید کردهاند. دانشافزایی یک ضرورت ملی، بلکه یک وظیفهی دینی است. با ترویج فرهنگ جهاد علمی، میتوان نسل جوان را به سمت پیشرفت و نوآوری سوق داد و آنها را در برابر توطئههای دشمن مقاوم ساخت.
۶. ایجاد وحدت و همبستگی ملی : دانشافزایی به عنوان یک هدف مشترک، میتواند زمینهساز وحدت و همبستگی ملی باشد. وقتی ملتها در مسیر پیشرفت علمی گام برمیدارند، احساس غرور و اعتماد به نفس در آنها تقویت میشود و این امر باعث افزایش مقاومت در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی میگردد. در دنیای امروز، دانشافزایی یک ضرورت انکار ناپذیر و حیاتی برای مقابله با استکبار جهانی است.
جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر دانش و تلاش دانشمندان خود، توانسته در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن ایستادگی کند و به پیروزیهای بزرگی دست یابد. با ادامهی این مسیر و ترویج فرهنگ جهاد علمی، بدون شک ایران اسلامی به عنوان الگوی پیشرفت و مقاومت در جهان اسلام و فراتر از آن خواهد درخشید. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودهاند: «علم، کلید اصلی پیشرفت و اقتدار یک ملت است. با دانشافزایی، میتوانیم در برابر هر تهدیدی ایستادگی کنیم.» در این راه، همهی آحاد جامعه، به ویژه جوانان، باید با تلاش و پشتکار، در مسیر دانشافزایی گام بردارند و پرچم اقتدار ایران اسلامی را در جهان به اهتزاز درآورند.
