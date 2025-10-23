به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک دانشآموز کلاس دهم در استان شیعهنشین دایکندی افغانستان، موفق به ساخت دستگاه وایفای شد و عنوان «ستاره علمی» را در این استان برای خود کسب کند.
سید غضنفر کاظمی، سخنگوی استاندار دایکندی، در گفتوگو با خبرگزاری آوا اعلام کرد که این موفقیت در چارچوب برنامه رقابتی «خلاقیت دانشآموزان ممتاز» در بخش علوم و ریاضی، با حضور دانشآموزان از ۹ شهرستان این استان و به همت وزارت آموزشوپرورش و اداره آموزشوپرورش این استان به دست آمده است.
وی در ادامه گفت که عبدالقیوم، فرزند محمدحسین، از دانشآموزان کلاس دهم دبیرستان پسرانه «برلان» شهرستان «شهرستان» استان دایکندی است که با اختراع این دستگاه موفق به کسب عنوان «ستاره علمی» اداره آموزشوپرورش دایکندی شده است.
این دستگاه توانایی انتقال همزمان اطلاعات و فایلها به چندین دستگاه دیگر را دارد.
عبدالقیوم توضیح داد که این دستگاه را با استفاده از قطعات گوشیهای قدیمی ساخته و عملکرد بسیار خوبی دارد.
او با اشاره به مشکلات اقتصادی و نبود امکانات کافی، تأکید کرد که در صورت دریافت حمایت مالی و ایجاد فرصتهای مناسب، میتواند اختراعات بیشتری در حوزه فناوری ارائه دهد.
