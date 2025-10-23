به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پنجاهوپنجمین نشست ژاپنشناسی با موضوع «فرهنگ حقالناس در ژاپن» و با ارائه «آتسُوکو هوشینو» بانوی مسلمان و شیعه ژاپنی با حضور پژوهشگران و علاقهمندان در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد.
آتسُوکو هوشینو در این نشست، فرهنگ رعایت حقوق دیگران در ژاپن را بیشتر ناشی از وجدان جمعی و ارزشهای فرهنگی دانست تا الزام قانونی و نمونههایی همچون بازگرداندن اشیای گمشده، رعایت نظم در صفها، سکوت در فضاهای عمومی و احترام به اموال عمومی را مطرح کرد. او تأکید کرد که این رفتارها از درون مردم و احساس مسئولیت فردی نسبت به جامعه سرچشمه میگیرد.
وی همچنین توضیح داد که قانون در ذهن مردم ژاپن به نوعی جایگاهی همانند دین دارد و گفت: «همانطور که در جوامع مذهبی رعایت اصول دینی ارزشمند است، در ژاپن نیز پایبندی به قانون از قداست ویژهای برخوردار است.»
در بخش دیگری از نشست، به معایب این نوع زندگی اشاره شد؛ جایی که برخی افراد به دلیل احساس مسئولیت اجتماعی شدید، وقتی گمان میکنند برای جامعه مفید نیستند، دست به خودکشی میزنند.
هوشینو درباره تجربه شخصی خود گفت: «از کودکی به دنبال گمشدهای در زندگی بودم و آزادی را به معنای انجام هر کاری که میخواستم میدیدم. اما هرچه پیش میرفتم، احساس میکردم جهانم محدودتر و خستهکنندهتر میشود. پس از آشنایی با اسلام دریافتم آزادی واقعی در بندگی خداست؛ آزادترین انسان، بنده خداست.»
وی همچنین مسیر مهاجرت خود به ایران را شرح داد و افزود: «در ژاپن تنها محدودیت من قانون و نظر والدینم بود، اما احساس آرامش نداشتم. وقتی استخاره کردم، آیهای دیدم که میگفت: "مگر زمین خدا وسیع نبود؟" و همان لحظه تصمیم گرفتم مهاجرت کنم و در سرزمین شیعی زندگی کنم. امروز خوشحالم که در محیطی زندگی میکنم که زبان مشترک ما اسلام و عشق به اهلبیت(ع) است و حتی کوچکترین سلام هم مفهوم دارد.»
این نشست با حضور مبلغین و کارشناسان کارگروه زبان ژاپنی جامعة المصطفی العالمیة، فرصتی بود تا شرکتکنندگان علاوه بر بررسی جلوههای فرهنگ حقالناس در ژاپن، به بحث درباره ریشههای اخلاقی و فرهنگی آن و مقایسه با ارزشهای اسلامی بپردازند.
