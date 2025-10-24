آلودگی تشعشعات رادیواکتیو در نزدیکی جاکارتا؛ دولت اندونزی منطقه را تخلیه کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات اندونزیایی اعلام کردند که در پی کشف آلودگی رادیواکتیو در منطقه صنعتی «چیکانده» (Cikande) واقع در استان بانتن، در نزدیکی پایتخت این کشور، اقدام به تخلیه ساکنان و آغاز عملیات پاکسازی کرده‌اند. این آلودگی مربوط به ماده رادیواکتیو سزیم-۱۳۷ بوده که در صنایع مختلف کاربرد دارد و در صورت تماس با انسان، خطرات جدی برای سلامت ایجاد می‌کند.

پاکسازی ۲۰ نقطه از ۲۲ تأسیسات آلوده

بر اساس اعلام رسمی دولت اندونزی، آثار ماده سزیم-۱۳۷ در ۲۲ نقطه از تأسیسات صنعتی منطقه کشف شده که تاکنون ۲۰ نقطه آن به طور کامل پاکسازی شده‌اند. عملیات پاکسازی توسط نیروهای ویژه مقابله با آلودگی‌های شیمیایی و رادیولوژیک انجام شده و مقادیر قابل توجهی از مواد آلوده به مکان‌های امن منتقل شده‌اند.

منشأ آلودگی و اقدامات پیشگیرانه

آلودگی ابتدا در ماه اوت سال جاری در جریان بررسی یک محموله صادراتی میگو به ایالات متحده شناسایی شد. پس از آن، بررسی‌های گسترده‌تری در منطقه صنعتی چیکانده انجام شد که منجر به کشف آلودگی در چندین تأسیسات شد. مقامات اندونزی اعلام کردند که منشأ آلودگی هنوز در حال بررسی است و احتمال استفاده غیرمجاز از مواد رادیواکتیو در برخی صنایع وجود دارد.

هشدار درباره خطرات سزیم-۱۳۷

سزیم-۱۳۷ یکی از محصولات جانبی واکنش‌های هسته‌ای است که در حوادثی مانند چرنوبیل و فوکوشیما نیز نقش داشته است. این ماده در صورت تماس با بدن انسان می‌تواند منجر به سوختگی شدید، بیماری‌های حاد ناشی از تشعشع و افزایش خطر ابتلا به سرطان شود.

واکنش دولت و جامعه جهانی

دولت اندونزی با اعلام وضعیت ویژه زیست‌محیطی در منطقه چیکانده، خواستار همکاری نهادهای بین‌المللی برای بررسی منشأ آلودگی و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شده است. همچنین مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای استفاده از مواد رادیواکتیو در صنایع این کشور در دست تدوین است.

........

پایان پیام/