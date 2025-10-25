‌توافق ایران و پاکستان برای تسهیل گمرک و نوسازی خطوط ریلی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، از توافقات جدید میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان برای گسترش همکاریهای حملونقلی و ترانزیتی خبر داد. وی اعلام کرد که دو محور اصلی این توافق شامل تسهیل فرآیندهای گمرکی برای تردد روانتر کامیونها و اجرای پروژههای بهسازی و نوسازی خطوط ریلی میان دو کشور است.
برنامههای مشترک در حوزه حملونقل جادهای، ریلی و دریایی
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت روابط حملونقلی میان ایران و پاکستان اظهار داشت: با توجه به جایگاه ژئوپولیتیکی دو کشور، برنامههای مشترک متعددی در حوزههای حملونقل جادهای، ریلی و دریایی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در بخش ریلی، همکاریها شامل بهسازی و نوسازی خطوط موجود است. در حوزه جادهای، تمرکز بر تسهیل امور گمرکی و فراهمسازی شرایط بهتر برای تردد کامیونداران دو کشور قرار دارد. همچنین در بخش دریایی، ایجاد ارتباط مستقیم میان بنادر کراچی، گوادر و چابهار دنبال میشود.
افزایش حجم مبادلات و توسعه مسیرهای منطقهای
صادق مالواجرد تصریح کرد: این همکاریها نهتنها به افزایش حجم مبادلات ترانزیتی میان ایران و پاکستان منجر خواهد شد، بلکه بستر توسعه مسیرهای ترانزیتی منطقهای را نیز فراهم میکند. وی تأکید کرد که این توافقات میتوانند نقش مهمی در اتصال پاکستان به چین و بهتبع آن، پیوند چین از طریق پاکستان و ایران به اروپا ایفا کنند.
اهمیت راهبردی توافقات حملونقلی
وزیر راه و شهرسازی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: تحقق این همکاریها از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است و بهصورت جدی از سوی دو کشور پیگیری میشود. این توافقات میتوانند نقش کلیدی در تقویت جایگاه ایران و پاکستان در شبکه ترانزیت بینالمللی ایفا کنند.
