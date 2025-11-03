به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئتی نظامی از ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ریاست کاپیتان داریوش اسکندری صبح امروز وارد پاکستان شد و در فرودگاه بین‌المللی «ام‌ای جناح» کراچی مورد استقبال مقامات نظامی پاکستان و وابسته نظامی ایران در این کشور، سرهنگ محمد محسن شهابی، قرار گرفت.

این هیئت برای شرکت در دومین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دریایی پاکستان به کراچی سفر کرده است.

بخش مستقل ایران در بزرگ‌ترین رویداد دریایی پاکستان

در این نمایشگاه که بزرگ‌ترین رویداد دریایی پاکستان محسوب می‌شود، جمهوری اسلامی ایران برای نخستین‌بار با غرفه مستقل حضور یافته است. هدف از این حضور، معرفی توانمندی‌های دفاعی و دریایی ایران و نمایش دستاوردهای صنایع نظامی کشور در حوزه‌های مرتبط اعلام شده است.

در این رویداد بین‌المللی، فرمانده نیروی دریایی پاکستان و نمایندگانی از ۴۴ کشور جهان حضور دارند. همچنین ۱۵۰ غرفه داخلی و ۲۸ غرفه خارجی در نمایشگاه برپا شده‌اند.

بستری برای توسعه همکاری‌های دریایی

نیروی دریایی پاکستان اعلام کرده است که نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی دریایی، بستری برای معرفی محصولات بخش‌های دولتی و خصوصی، ایجاد روابط تجاری و شناسایی فرصت‌های همکاری در حوزه‌های مختلف دریایی فراهم می‌کند.

فرمانده منطقه دریایی کراچی، دریادار محمد فیصل عباسی، در نشست خبری روز گذشته اعلام کرد که هم‌زمان با نمایشگاه، کنفرانس بین‌المللی دریایی نیز به مدت دو روز در همان محل برگزار خواهد شد. در این کنفرانس، کارشناسان بین‌المللی، سیاست‌گذاران، دانشگاهیان و فعالان صنعت با محور «همکاری‌های دریایی برای توسعه پایدار» به تبادل نظر خواهند پرداخت.

