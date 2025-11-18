به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا بیکدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، در چهارمین نمایشگاه ملی و بینالمللی افغانستان تأکید کرد که تهران در مسیر ثبات اقتصادی، توسعه و گسترش همکاریهای تجاری با افغانستان نقش فعالی بر عهده خواهد گرفت.
این نمایشگاه روز دوشنبه ۲۶ آبان با حضور ۱۰۰ بازرگان ایرانی در ۴۰ غرفه در کابل برگزار شد.
بیکدلی در این مراسم گفت: «ظرفیتهای علمی، صنعتی، کشاورزی و توان ترانزیتی ایران، از بندرعباس و چابهار تا راهآهن و مرزهای زمینی، در خدمت توسعه افغانستان قرار دارد.»
او با اشاره به افزایش پنجبرابری حمل کالا از مسیر راهآهن خواف – هرات طی سال جاری افزود: «برای نخستین بار سوخت ترانزیتی و سوخت ایران نیز از طریق ریل به افغانستان رسید. از بخش خصوصی ایران دعوت میکنیم با اعتماد بیشتر در اقتصاد جدید افغانستان حضور یابند.»
سفیر ایران همچنین با اشاره به ظرفیتهای صادراتی افغانستان در حوزههای خشکبار، محصولات کشاورزی، سنگ مرمر، زغالسنگ، سنگ آهن و سایر منابع معدنی گفت: «برای رفع موانع صادراتی باید راهحلهای عملی تعریف شود.»
وی تأکید کرد که دولتهای دو کشور باید برای ایجاد کانال بانکی، کاهش هزینه انتقال ارز، توافقات تجارت ترجیحی، پرهیز از وضع محدودیتهای جدید و توسعه بازارچههای مرزی اقدامات تازهای انجام دهند.
به گفته او، اتاق بازرگانی ایران آماده است بهعنوان بزرگترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی، همکاریهای دوجانبه را تقویت کند.
در این مراسم نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت سرپرست افغانستان نیز از رشد مبادلات تجاری میان دو کشور خبر داد و گفت توافق شده است که مسیر جدیدی در مرز پل ابریشم برای افزایش رفتوآمد تجاری ایجاد شود.
عزیزی تصریح کرد: «مبادلات روزانه که پیش از این حدود ۳۰۰ کامیون بود، با افتتاح مسیر جدید به ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کامیون افزایش خواهد یافت.» او افزود: «پس از تعلیق روابط تجاری افغانستان با پاکستان، کابل در پی یافتن مسیرهای ترانزیتی جایگزین است.»
...................
پایان پیام/
نظر شما