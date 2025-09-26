تلاش ترکیه برای احیای خط آهن تاریخی «آناتولی-حجاز» از مسیر سوریه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ترکیه قصد دارد خط آهن تاریخی آناتولی حجاز را از مسیر سوریه احیا کند. ترکیه، سوریه و اردن از طریق یک تفاهمنامه سهجانبه برای احیای راهآهن تاریخی حجاز توافق کردند. ترکیه به تکمیل ۳۰ کیلومتر مفقود شده در سوریه کمک خواهد کرد و اردن تعمیر و نگهداری لوکوموتیو را بر عهده خواهد گرفت.
ترکیه تصمیم دارد بخشهایی از خط راهآهن تاریخی حجاز در سوریه را بازسازی کند تا ارتباطات ریلی میان ترکیه و دمشق، پایتخت سوریه، مجدداً برقرار شود. عبدالقادر اورالاوغلو، وزیر حملونقل و زیرساخت ترکیه، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این پروژه با هدف احیای مسیر تاریخی «راهآهن حجاز» به اجرا درخواهد آمد.
خط راهآهن حجاز که در سال ۱۹۰۰ به دستور سلطان عبدالحمید دوم احداث شد، برای اتصال استانبول به مکه طراحی گردید. این خط از دمشق تا مدینه کشیده شده و خط فرعی نیز به حیفا داشت. اگرچه هدف اصلی آن تسهیل سفرهای حج بود، به دلیل محدودیتهای فنی نتوانست به مکه برسد و در مدینه، حدود ۴۰۰ کیلومتر دورتر از شهر مقدس، به پایان رسید.
اگرچه بخشهایی از این خط آهن بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول و حتی بعد از جنگ جهانی دوم نیز فعال بود، اما کلاً در سال ۱۹۷۵ از رده خارج شد.
ترکیه پیشتر نیز همراه با قطر و امارات، پروژه ترانزیتی ۱۷ میلیارد دلاری بندر فاو بزرگ عراق در خلیج فارس تا مرز ترکیه را آغاز کرده بود و دولت آنکارا از یک بسته مالی ۲۰ میلیارد دلاری برای تمکیل بخش ترکیهای این خط آهن دو هزار کیلومتری تا اروپا خبر داده بود.
چند بانک بینالمللی از جمله بانک جهانی و بانک اروپایی بازسازی و توسعه اروپا در تأمین مالی این پروژه عظیم ترانزیتی مشارکت دارند.
ترکیه همچنین بخشی از بزرگترین مسیر خاکی ترانزیتی موسوم به «کمربند و جاده» چین به سمت غرب (چین-آسیای مرکزی-قفقاز-ترکیه) است و در مجموع حوزه خدمات لجستیک زمینی، دریایی و هوایی ترکیه در سال ۲۰۲۳ حدود ۶۵ میلیارد دلار درآمد داشت و انتظار میرود تا سال ۲۰۲۸ این رقم به ۷۷ میلیارد دلار افزایش یابد.
