ارمنستان و ایران در آستانه توافق برای ایجاد کریدور گمرکی تسهیل‌شده

۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۹
ادوارد هاکوپیان، رئیس کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان، اعلام کرد که مذاکرات فعال با ایران برای ایجاد یک کریدور گمرکی تسهیل‌شده در جریان است و انتظار می‌رود این توافق به‌زودی نهایی شود.

در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در ایروان، هاکوپیان از پیشرفت‌های قابل توجه در همکاری‌های بین‌المللی ارمنستان با ایران، گرجستان و آمریکا خبر داد. به گفته وی، هدف از این توافق با ایران، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ارتقای سرعت و کارایی در مبادلات تجاری دوجانبه است.

 جزئیات همکاری با ایران

  • کریدور گمرکی تسهیل‌شده:
    مذاکرات میان ارمنستان و ایران برای امضای توافقی در زمینه ایجاد یک مسیر گمرکی ساده‌تر و سریع‌تر در جریان است.

  • هدف توافق:
    کاهش زمان ترخیص کالا، افزایش حجم مبادلات و تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی در مرزهای مشترک.

 همکاری با گرجستان

  • ایست بازرسی مشترک:
    ارمنستان و گرجستان در حال مذاکره برای ایجاد یک ایست بازرسی مشترک در مسیر گوگاوان–گوگوت هستند.

  • گروه کاری مشترک:
    تیمی برای طراحی و اجرای خدمات هماهنگ در این مسیر تشکیل شده است تا فرآیندهای گمرکی و عبور مرزی تسهیل شود.

 همکاری با آمریکا

  • ظرفیت‌سازی و تجهیز سیستم گمرکی:
    همکاری با آمریکا شامل آموزش نیروی انسانی، تهیه تجهیزات پیشرفته و اجرای سیستم‌های نظارتی هوشمند است.
  • هدف نهایی:
    ارتقای شفافیت، امنیت و کارآمدی در فرآیندهای گمرکی ارمنستان.

این اقدامات بخشی از راهبرد گسترده‌تر ایروان برای تبدیل‌شدن به یک نقطه اتصال مهم در مسیرهای ترانزیتی منطقه‌ای است. 

