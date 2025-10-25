به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ادوارد هاکوپیان، رئیس کمیته درآمدهای دولتی ارمنستان، اعلام کرد که مذاکرات فعال با ایران برای ایجاد یک کریدور گمرکی تسهیل‌شده در جریان است و انتظار می‌رود این توافق به‌زودی نهایی شود.

در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در ایروان، هاکوپیان از پیشرفت‌های قابل توجه در همکاری‌های بین‌المللی ارمنستان با ایران، گرجستان و آمریکا خبر داد. به گفته وی، هدف از این توافق با ایران، تسهیل فرآیندهای گمرکی و ارتقای سرعت و کارایی در مبادلات تجاری دوجانبه است.

جزئیات همکاری با ایران

کریدور گمرکی تسهیل‌شده :

مذاکرات میان ارمنستان و ایران برای امضای توافقی در زمینه ایجاد یک مسیر گمرکی ساده‌تر و سریع‌تر در جریان است.

هدف توافق:

کاهش زمان ترخیص کالا، افزایش حجم مبادلات و تقویت زیرساخت‌های ترانزیتی در مرزهای مشترک.

همکاری با گرجستان

ایست بازرسی مشترک :

ارمنستان و گرجستان در حال مذاکره برای ایجاد یک ایست بازرسی مشترک در مسیر گوگاوان–گوگوت هستند.

گروه کاری مشترک:

تیمی برای طراحی و اجرای خدمات هماهنگ در این مسیر تشکیل شده است تا فرآیندهای گمرکی و عبور مرزی تسهیل شود.

همکاری با آمریکا

ظرفیت‌سازی و تجهیز سیستم گمرکی :

همکاری با آمریکا شامل آموزش نیروی انسانی، تهیه تجهیزات پیشرفته و اجرای سیستم‌های نظارتی هوشمند است.

هدف نهایی:

ارتقای شفافیت، امنیت و کارآمدی در فرآیندهای گمرکی ارمنستان.

این اقدامات بخشی از راهبرد گسترده‌تر ایروان برای تبدیل‌شدن به یک نقطه اتصال مهم در مسیرهای ترانزیتی منطقه‌ای است.

