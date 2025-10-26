تأثیر حوادث طبیعی بر ۹۴ هزار خانواده در استان دایکندی افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان اداره مدیریت حوادث استان شیعهنشین دایکندی افغانستان اعلام کردند که در سال جاری بیش از ۹۴ هزار خانواده به دلیل حوادث طبیعی، بهویژه خشکسالیهای مکرر، در این استان آسیب دیدهاند.
اسکندر حافظی، مدیر بخش فناوری اطلاعات و انتشارات اداره مدیریت حوادث دایکندی، با تأیید این خبر تعداد خانوادههای متأثر از این مسأله را ۹۴ هزار و ۳۸۱ خانواده اعلام کرد.
وی با اشاره به کوهستانی بودن این استان در افغانستان و تداوم خشکسالیها به عنوان اصلیترین دلایل این خسارات، تأکید کرد که خشکسالی بیشترین تأثیر را بر این وضعیت داشته است.
حافظی افزود که اداره مدیریت حوادث با همکاری مؤسسات امدادرسان توانسته است بیش از ۱۷ هزار خانواده را با کمکهای نقدی و غیرنقدی حمایت کند.
او در پایان خاطرنشان کرد که مناطق مرکزی افغانستان در سالهای اخیر، بهویژه از نظر حوادث طبیعی و خشکسالی، به شدت آسیبپذیر بودهاند.
