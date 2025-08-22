ضرورت تشکیل "ناتوی اسلامی" در برابر صهیونیسم

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در دیدار با محمد مدثر تیپو، سفیر پاکستان در تهران بر تعمیق روابط دو کشور و تقویت همکاری‌های استراتژیک تأکید شد.

سفیر پاکستان با ابراز خرسندی از این دیدار، گفت: خوشحال هستم که اولین سفیر کشور پاکستان هستم که پذیرای شما در محل سفارت هستم.

وی همچنین با محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه افزود: نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه بی‌سابقه بوده و هزاران کودک به دلیل نبود غذا و آب جان خود را از دست می‌دهند.

مدثر تیپو با تأکید بر مواضع مشترک دو کشور گفت: پاکستان در مواضع خود همواره در کنار ملت و دولت ایران ایستاده است.

وی همچنین با تقدیر از مدیریت جمهوری اسلامی ایران در خلال تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، افزود: معتقدیم رهبر انقلاب اسلامی به بهترین شکل ممکن این دفاع ۱۲ روزه را مدیریت نمودند و رئیس‌جمهور پزشکیان تمام تلاش خود را برای مقابله انجام دادند و پاکستان از جمله کشورهایی بود که حق ایران برای دفاع از خود را به رسمیت شناخت.

از سوی دیگر، امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، با تقدیر از مواضع انقلابی و شجاعانه پاکستان، از تدوین نامه‌ای مشروح به نخست‌وزیر این کشور خبر داد و گفت: این نامه حاوی عمق قدردانی حزب مردمی ایران و تأکید بر ضرورت تحول کیفی در همکاری‌های دفاعی-امنیتی است.

وی در ادامه تحرکات اخیر در غزه، فلسطین، لبنان و منطقه را حلقه‌های زنجیروار پروژه «خاورمیانه جدید» صهیونیستی-آمریکایی توصیف کرد و تجاوز دوازده‌روزه به ایران را مرحله‌ای از این نقشه شوم دانست که با تهدید صریح نتانیاهو علیه پاکستان ادامه یافته است.

امانی تقویت اتحاد دفاعی تهران و اسلام‌آباد را فراتر از شعار و ضرورتی حیاتی خواند و پیشنهاد کرد همبستگی موجود با عقد تفاهم‌نامه همکاری راهبردی بین حزب موتلفه اسلامی و احزاب پاکستان و هماهنگی استراتژیک در سازمان‌هایی چون سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم‌تعهد و کنفرانس احزاب سیاسی آسیا به عرصه‌های عملیاتی سوق یابد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی بیان کرد: این همکاری‌ها را نه تنها سپر امنیتی دو کشور، بلکه هسته مرکزی «ناتوی اسلامی» در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب و صهیونیسم برشمرد.

در پایان این دیدار، سفیر پاکستان با استقبال از پیشنهادهای مطرح شده، اعلام نمود پیام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی و نامه خطاب به نخست‌وزیر پاکستان را به اسلام‌آباد منتقل می‌نماید.

