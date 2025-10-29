به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «ابو محمد جولانی» در جریان سفر رسمی خود به ریاض، با «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی دیدار و گفت‌وگو کرد.

این دیدار در حاشیه کنفرانس «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» برگزار شد؛ نشستی بین‌المللی که با حضور رهبران سیاسی، اقتصادی و سرمایه‌گذاران جهانی در ریاض برگزار می‌شود.

بررسی راه‌های تقویت همکاری‌های اقتصادی

در این دیدار، طرفین راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه به‌ویژه در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و همکاری‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. تمرکز گفت‌وگوها بر ایجاد زمینه‌های مشترک برای توسعه روابط اقتصادی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های دو کشور بود.

رایزنی درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی

جولانی و بن سلمان همچنین درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کردند. این گفت‌وگوها در شرایطی انجام شد که منطقه غرب آسیا با تحولات سیاسی و امنیتی متعددی مواجه است و نقش کشورهای تأثیرگذار در مدیریت این تحولات مورد توجه قرار گرفته است.

در این دیدار، شماری از وزرا و مقامات بلندپایه عربستان سعودی نیز حضور داشتند. این نشست بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک دو کشور برای تقویت روابط و هماهنگی‌های منطقه‌ای تلقی می‌شود.

