به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست هماندیشی وعاظ و مادحین مطرح کشوری با عنوان «عهد تبلیغ و تجلی شور حسینی(ع)» روز چهارشنبه با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در آستان مقدس شیخ صدوق(ره) برگزار شد. در این نشست بر تقویت هیئتهای خانگی، مردمی ماندن حرکت اربعین و حضور فعال مبلغان و مادحین در مواکب تأکید شد.
حجتالاسلام والمسلمین خاموشی در این نشست با اشاره به اهمیت مردمی بودن حرکت اربعین حسینی گفت: اربعین یک حرکت مردمی است و باید مردمی باقی بماند؛ در کنار خدمات رفاهی و حمایتهای مردمی، تبیینگری و کار فرهنگی نیز باید با جدیت دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه فعالیتهای مردمی در عرصههای دینی افزود: هیئتهای خانگی باید رواج پیدا کنند و در هیئتهای مذهبی، پرچم مقدس ایران نصب شود تا هویت ملی و مذهبی در کنار هم به نمایش گذاشته شود.
رئیس سازمان اوقاف تصریح کرد: اوقاف باید در ایام اربعین اعلام کند و تابلو بزند که اقدامات انجامشده در راستای اجرای نیت واقفان بوده است تا مردم بدانند در زمینه اجرای نیت واقف چه فعالیتهایی انجام شده است.
وی همچنین با اشاره به نقش رسانهها گفت: کارکردهای مواکب و خدمات فرهنگی اوقاف در ایام اربعین از طریق رسانه ملی و خبرگزاریها اطلاعرسانی شده است. هویت اباعبدالله الحسین(ع) فراسرزمینی است و مبلغان جامعهالمصطفی در ایام اربعین فعالیت گستردهای دارند. سعی شده در این برنامهها از اسراف پرهیز شود و بسیاری از مواکب نیز به صورت مشترک با حضور ایرانیان و عراقیها برپا میشوند.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف، ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت زینب(س) گفت: در ایام اربعین، سازمان اوقاف در کنار گروههای مردمی، به آمادهسازی شرایط حضور زائران پرداخت و در مجموع ۳۵۰ موکب اوقاف در مسیر زائران اربعین به ارائه خدمت پرداختند.
وی با بیان اینکه جریان اربعین صرفاً یک حرکت عبادی نیست بلکه ظرفیتی بزرگ برای فعالیتهای فرهنگی است، افزود: در مواکب اوقاف، مبلغان حضور فعالی داشتند و تولید محتوای دینی و فرهنگی متناسب با فضای معنوی اربعین انجام شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف به برخی فعالیتها اشاره کرد و گفت: در نجف موکب سیدالشهدا(ع) و در سامرا و مسیر طریقالحسین(ع)، موکب امامزادگان خدمات فرهنگی و رفاهی ویژهای ارائه کردند. امسال حضور اوقاف استان گلستان در سامرا بسیار چشمگیر بود و این برنامهریزیها در شرایط سخت جنگ ۱۲ روزه صورت گرفت.
وی با تقدیر از عملکرد مادحین و مبلغان حاضر در مواکب افزود: محتوای ارائهشده توسط این عزیزان آثار و برکات فراوانی در تبیین معارف دینی و ارتقای معنویت زائران داشت.
حجتالاسلام والمسلمین عادل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: رهبر انقلاب در پیام خود هفت بند مهم را مطرح کردند که در بند ششم، هدایت معنوی و ایجاد سکینه در مردم را از وظایف روحانیت دانستند. در همین راستا، قرارگاهی مشترک با بخش اعزام مبلغ سازمان اوقاف تشکیل شده تا ضمن حضور مبلغان در مناسبتهای مختلف، محتوای لازم برای روشنگری و تبیین معارف در اختیار آنان قرار گیرد. یکی از برنامههای پیشِرو نیز ایام فاطمیه است که برای آن برنامهریزی گستردهای انجام شده است.
در بخش دیگری از این نشست، حجتالاسلام والمسلمین حمید احمدی، رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین، نیز با قدردانی از فعالیتهای گسترده اوقاف گفت: حضور سازمان اوقاف امسال پررنگتر از سال قبل بود. باید از حضور مادحین و وعاظ بیشتر بهره گرفت و کار ارشاد و تبیینگری با عمق بیشتری صورت پذیرد.
وی با اشاره به استقبال مردم از محافل قرآنی اربعین افزود: حضور وعاظ در سالهای اخیر از نقاط قوت مراسم اربعین بوده و تکریم آنان بسیار حائز اهمیت است. هرچند ممکن است کاستیهایی وجود داشته باشد، اما بدون تردید وجود مبلغان و مادحین موجب خیر و برکت است و امیدواریم سالهای سال شاهد حضور پررنگ آنان در این مسیر باشیم.
پیشنهادات مطرحشده در نشست:
تمرکز خدمات اوقاف در ایام اربعین در مناطق خاص برای ملموستر شدن فعالیتها
ایفای نقش راهبری اوقاف در برنامههای اربعین
تقویت نقش رسانهای اوقاف و ایجاد قرارگاه تخصصی رسانهای
بهرهگیری از ظرفیت طلاب و دانشآموختگان حوزه علمیه
تولید محتوای معرفتی در همه پلتفرمها و برای مخاطبان بینالمللی
ارتباطگیری با نسل جوان موکبداران عراقی
توجه به جنبه گفتمانی امامزادگان و آشنایی مردم با نهجالبلاغه
تهیه و پخش کلیپ از مجموعه اقدامات فرهنگی اوقاف در اربعین
................
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما