آغاز مذاکره با تلگرام برای رفع فیلتر + جزئیات شروط

بنابر این گزارش، موضوع به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمستان ۱۴۰۳ باز می‌گردد که در آن مصوبه شروط بازگشایی سکوهای خارجی فیلترشده تعیین شده و براساس آن مصوبه، ۶ شرط اصلی برای بازگشایی، تعیین و سازوکاری به منظور مذاکره با سکوهای فیلتر شده مشخص شده بود.

مطابق آن مصوبه، ۶ شرط شامل افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت مردم، تقویت حکمرانی قانونمند، تأمین امنیت روانی جامعه، رعایت الزامات امنیت ملی، حفظ استقلال کشور و عدم آسیب به سکوهای داخلی، به تصویب سران قوا و اعضای شورای عالی فضای مجازی رسید.

همچنین در این مصوبه، سازوکار مشخصی ذیل کمیته‌ای تخصصی متشکل از تعدادی از اعضای شورای عالی برای راهبری مذاکرات تعیین شد و مسئولیت اصلی مذاکره، برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که در حال حاضر وزارت ارتباطات مذاکره با تلگرام و برخی پلتفرم‌های دیگر را برای به نتیجه رساندن این شروط آغاز کرده است و در صورتی که شروط قید شده در سند محقق شود، بازگشایی انجام خواهد شد.

