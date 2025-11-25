آغاز اجرای نرخ سوم بنزین از پانزدهم آذر/ قیمت سوخت با کارت جایگاه ۵۰۰۰ تومان شد/ حذف سهمیه خودروهای صفر داخلی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ براساس مصوبه جدید هیئت وزیران، از پانزدهم آذرماه نرخ سوختگیری با کارت جایگاهها معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها تعیین شده و از این تاریخ، قیمت آن برای هر لیتر به ۵۰۰۰ تومان خواهد رسید.
مطابق اعلام، نرخهای نخست و دوم بنزین همچنان به ترتیب ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان باقی خواهد ماند و تغییری در آنها ایجاد نمیشود. همچنین مقرر شده است اشخاصی که بیش از یک خودرو در اختیار دارند، تنها برای یک خودرو از سهمیه نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی برخوردار شوند و مصرف سوخت دیگر خودروهای آنان با نرخ سوم محاسبه شود.
حذف سهمیه خودروهای وارداتی، دولتی، مناطق آزاد و خودروهای صفر
همزمان با اعلام نرخ سوم، دولت از اعمال محدودیتهای جدید در سهمیه برخی خودروها خبر داد. براساس این مصوبه، خودروهای وارداتی، خودروهای نوشماره تولید داخل، خودروهای دارای پلاک دولتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از نیمه آذر مشمول سهمیههای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری نخواهند بود و باید سوخت خود را با نرخ سوم یعنی ۵۰۰۰ تومان تأمین کنند.
سهمیه دوم خودروهای دوگانهسوز (سیانجیسوز) نیز از ابتدای بهمنماه کاهش یافته و به نصف میرسد.
تعریف خودروی نوشماره از نگاه وزارت نفت
محسن پاکنژاد وزیر نفت در توضیح این موضوع گفت که خودروی نوشماره به خودروهای صفر کیلومتری اطلاق میشود که تازه از کارخانه خارج میشوند. وی توضیح داد این خودروها به همراه خودروهای وارداتی، خودروهای مناطق آزاد و خودروهای دولتی ـ بهجز آمبولانسها ـ دیگر کارت سوخت دریافت نخواهند کرد و باید با نرخ سوم سوختگیری کنند.
وی افزود کارگروه مشترکی شامل وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهینهسازی مصرف سوخت موظف است تصمیمگیریهای مرتبط با سهمیهبندی و سیاستهای مصرف سوخت را براساس شرایط اقتصادی کشور اتخاذ کند.
همچنین اعلام شد خودروهای صفر که با پلاک قبلی مالک شمارهگذاری میشوند، همچنان از سهمیه بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی استفاده خواهند کرد.
تأکید دولت بر اطلاعرسانی قبلی پیش از هرگونه تغییر قیمتی
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در توضیحاتی درباره اجرای مصوبه نرخ سوم بنزین اعلام کرد هیچ تغییری در قیمت یا نحوه استفاده از بنزین بدون اطلاعرسانی قبلی به مردم اجرا نخواهد شد.
وی گفت براساس مصوبه هیئت وزیران، نرخ سهمیه اول و دوم خودروهای شخصی همچنان ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان است و سوختگیری باید صرفاً با کارت سوخت شخصی انجام شود. مصرف مازاد نیز براساس نرخهای جدید محاسبه خواهد شد.
تغییرات مهم در کارتهای جایگاه و قیمتگذاری فصلی
سخنگوی دولت توضیح داد نرخ سوختگیری با کارت اضطراری حداقل ۱۰ درصد بیشتر از قیمت بنزین آزاد پالایشگاهی محاسبه میشود تا استفاده غیرضروری از این کارتها کاهش یابد. وزارت نفت نیز موظف شده دستورالعمل استفاده از کارتهای جایگاه را تدوین کرده و قیمت آنها را بهصورت فصلی تعیین کند.
حذف سهمیه خودروهای دولتی و خودروهای خاص
براساس این مصوبه، سهمیههای نرخ اول و دوم برای خودروهای پلاک دولتی، خودروهای مناطق آزاد، خودروهای ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی دولتی و خودروهای تشریفاتی حذف میشود. این خودروها تنها از سهمیه تجمیعی یا نرخ سوم بهره خواهند برد. هدف از این اقدام، جلوگیری از مصرف غیرهدفمند یارانه سوخت عنوان شده است.
تأکید بر مالکیت قطعی و ساماندهی خودروهای فاقد انتقال سند
مهاجرانی اعلام کرد سهمیه بنزین فقط به مالک رسمی خودرو تعلق میگیرد. خودروهایی که خریداری شدهاند اما هنوز انتقال سند آنها در سامانه پلیس ثبت نشده است، تنها یک سهمیه پایه دریافت خواهند کرد. همچنین سامانهای ویژه برای تسریع در انتقال مالکیت ایجاد خواهد شد و در صورت عدم اقدام، سهمیه این خودروها قطع میشود.
برنامه دولت برای توسعه CNG و کاهش سهمیه خودروهای دوگانهسوز
در بخش دیگری از مصوبه، وزارت نفت مکلف شده با همکاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، مشوقهای اقتصادی شامل وام و تسهیلات برای تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز فراهم کند.
به گفته سخنگوی دولت، سهمیه تجمیعی خودروهای دوگانهسوز نیز به نصف کاهش مییابد و منابع حاصل از این اقدام برای توسعه شبکه CNG و زیرساختهای مرتبط هزینه خواهد شد.
ایجاد سامانه ملی پایش کارت سوخت و نقش نیروی انتظامی
طبق این مصوبه، وزارت نفت، وزارت اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه موظف شدهاند طی سه ماه سامانهای یکپارچه برای شناسایی کارتهای جایگاهها، کارتهای سازمانی و الگوهای مصرف ایجاد کنند تا مصرفهای غیرشفاف کنترل شود.
نیروی انتظامی نیز باید اطلاعات دقیق مالکیت و وضعیت خودروها را در اختیار وزارت نفت قرار دهد تا مبنای محاسبه سهمیه و کنترل کارتها قرار گیرد.
تشکیل کارگروه تخصصی برای تصمیمگیری درباره سیاستهای سوخت
سخنگوی دولت اعلام کرد کارگروهی تخصصی با حضور دستگاههای مرتبط تشکیل شده و تمامی پیشنهادهای اصلاحی درباره سهمیهبندی، کارتهای جایگاه، مشوقها و قیمتها پیش از اجرا در این کارگروه بررسی و با اجماع تصویب خواهد شد. درخواستهای مربوط به سهمیههای صنفی نیز براساس مدارک معتبر و نیاز واقعی بررسی میشود.
تصمیمات فصلی درباره کارت جایگاه
در این چارچوب وزارت نفت مجاز است قیمت نهایی سوختگیری با کارت جایگاه را براساس میانگین فصلی تعیین و برای اجرا به شرکت ملی پخش ابلاغ کند.
مهاجرانی در پایان تأکید کرد دولت موظف است پیش از هر اقدام، مردم را بهصورت دقیق و شفاف در جریان جزئیات قرار دهد.
