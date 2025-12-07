بازگشایی گام به گام تلگرام؛ راهکاری کارشناسانه برای پایان دادن به فیلترینگ

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدحسین سیاح طاهری، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی و مدیر توسعه زیست بوم در مرکز ملی فضای مجازی در مصاحبه با خبرنگار ابنا، درباره مسئله فیلترینگ تلگرام اظهار داشت: تلگرام برای اولین بار در سال ۱۳۹۶ به صورت موقت فیلتر شد، چرا که برخی کانالهای موجود در آن، مردم را به آشوب دعوت کرده و امنیت کشور را تهدید میکردند. در آن مقطع، توافقاتی با جمهوری اسلامی انجام شده بود و قرار بود تلگرام به اصولی پایبند بماند و در خصوص مباحث غیراخلاقی، آشوب و ناامنسازی همکاری کند که برای چند ماهی این همکاریها انجام شد. با این حال، در یک دورهای تلگرام تعهدات خود را زیر سؤال برد و به آنها پایبند نماند.
به گزارش خبرنگار ابنا، وزیر ارتباطات وقت کشورمان، به طور علنی در توییتر از مدیر تلگرام خواستار شد تا به تعهدات خود پایبند باشد، فعالیتهایی که طبق قوانین جرم است و باید جلوی آن گرفته شود. با این وجود، همکاری از سوی تلگرام صورت نگرفت و کانالهای تبلیغکننده مباحث آشوبگرانه، محتوای خود را در کانالهای دیگری بارگذاری کردند. این عدم پایبندی منجر به نگرانیهایی شد؛ به ویژه با توجه به اینکه تلگرام نزدیک به ۴۰ میلیون کاربر ایرانی داشت و این نگرانی وجود داشت که اقتصاد کشور به دست یک پلتفرم خارجی بیفتد. این وضعیت نهایتاً منجر به فیلتر شدن دائم تلگرام در اردیبهشت ۱۳۹۷ شد.
ناکامی ابزار فیلترینگ در بلندمدت
این کارشناس فضای مجازی ضمن نقد رویکرد حکمرانی مبتنی بر فیلترینگ، درباره این که برخی میگویند، آمارها نشان میدهد که تعداد کاربران تلگرام پس از فیلتر، کاهش جدی نداشته و در برخی مقاطع حتی افزایش نیز یافته است. اظهار داشت: این موضوع مستقیماً به عملکرد مجریان بستگی دارد؛ در دورههایی که فیلترینگ سختگیرانه اعمال شده، کاربران کاهش یافتهاند و در دورههایی که سیاستهای سختگیرانه تعدیل شده، شاهد افزایش کاربران بودهایم.
وی تأکید کرد: فیلترینگ به عنوان یک ابزار حکمرانی باید استفاده شود، نه تنها ابزار. وقتی این ابزار بیش از حد استفاده شود و ابزارهای مکمل دیگر (مانند ابزارهای قانونی یا تعرفهای) به کار گرفته نشود، این ابزار کارایی خود را از دست میدهد. راهکار این نیست که حکمرانی در فضای مجازی به طور کامل رها شود (که منجر به ایجاد یک فضای مجرمانه میشود)، بلکه باید به سمت استفاده از ابزارهای غیرفیلترینگ حرکت کنیم.
پیشنهاد بازگشایی مشروط و مرحلهای
سیاح طاهری در خصوص راهکار خروج از وضعیت کنونی، به پیشنهاد مذاکره و بازگشایی مرحلهای اشاره کرد و گفت: یک مدل مذاکراتی که اکنون در قالب مصوبهای ۳۲ بندی مطرح شده، این است که با تلگرام مذاکره شود و وی شرایطی را در ایران بپذیرد تا بازگشایی صورت گیرد. این بازگشایی نباید یکجانبه و یکباره باشد، بلکه باید مرحله به مرحله صورت پذیرد.
وی خطوط قرمز اصلی جمهوری اسلامی برای بازگشایی را شامل سه دسته عنوان کرد و توضیح داد: این خطوط قرمز عبارتند از موارد ضد اخلاقی و مستهجن، کانالهایی که به اختشاش و آشوب دعوت میکنند و توهین به مقدسات (ضد اخلاقی، ضد امنیتی و ضد دینی). وی افزود که حتی بحثهای سیاسی علیه حکومت یا اخبار عمومی، ضرورتی ندارد که جزو موارد مذاکره باشد.
نحوه اجرای بازگشایی تدریجی
این پژوهشگر فضای مجازی درباره چگونگی اجرای بازگشایی مرحلهای تشریح کرد: این اقدام میتواند به صورت جغرافیایی (در مکانهای خاص) یا زمانی (در ساعات مشخصی از روز) انجام شود. به عنوان مثال، در ابتدا تلگرام برای ۶ ساعت باز باشد و به میزانی که تلگرام تعهداتش را اثبات کند، این زمان به ۱۲، ۱۸ یا ۲۴ ساعت افزایش یابد. همچنین میتوان بازگشایی را به صورت دیوایسی (مثلاً در نسخه وب باز باشد اما در اپلیکیشن خیر) اجرا کرد.
سیاح طاهری در پایان هشدار داد: اگر ضمانتهای جدی گرفته نشود و تعهدات به صورت گام به گام اجرا نشود، همان اتفاقی که در گذشته افتاد، مجدداً تکرار خواهد شد و مذاکرات پایدار نخواهد ماند. وی همچنین بر لزوم ساماندهی فضای مجازی تأکید کرد.
