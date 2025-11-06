به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در سالهای اخیر، گسترش شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای جهانی، چالشها و فرصتهای تازهای را پیشروی کشورها قرار داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیاستهای انزواگرایانه و فیلترینگ مطلق نهتنها موجب حفظ امنیت فرهنگی و اجتماعی نمیشود، بلکه با افزایش بیاعتمادی عمومی و رشد استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترها، در عمل اثر معکوس دارد.
کارشناسان حوزه ارتباطات تأکید دارند که کشور باید به جای مسدودسازی و تقابل، به سمت تعامل هوشمندانه، مبتنی بر منافع ملی و در چارچوب قواعد مشخص با پلتفرمهای جهانی حرکت کند. این رویکرد نه به معنای تسلیم در برابر سیاستهای شرکتهای خارجی است و نه نادیده گرفتن تهدیدات امنیتی و فرهنگی، بلکه هدف آن مدیریت فعال، قانونمند و مرحلهای تعامل با سکوهای جهانی است.
تعامل قانونمند؛ جایگزین فیلترینگ مطلق و بیاثر
در این مسیر، رفع فیلترینگ باید همراه با ایجاد سازوکارهای حقوقی، فنی و نظارتی دقیق انجام شود تا از بازگشایی بیضابطه و شتابزده جلوگیری گردد. کارشناسان پیشنهاد میکنند هرگونه توافق یا همکاری با پلتفرمهای خارجی، باید بر اساس ضمانتهای اجرایی مشخص، قابل راستیآزمایی و گامبهگام شکل گیرد تا منافع ملی کشور در حوزههای فرهنگی، امنیتی و اقتصادی حفظ شود.
حفظ منافع ملی در کنار گشایش ارتباطی
در چارچوب تعاملات جدید، باید امنیت دادههای کاربران، حریم خصوصی، و جلوگیری از خروج کلاندادهها به عنوان خطوط قرمز کشور تعریف شود. همچنین ضروری است که مسئولیت پلتفرمها در قبال محتوای غیرقانونی، مستهجن و ضدفرهنگی بهصورت شفاف و اجرایی مشخص گردد. از سوی دیگر، تجربه سایر کشورها نشان میدهد که فیلترینگ، ابزار چانهزنی و اهرم قدرت در مذاکرات است، نه هدف نهایی سیاستگذاری؛ بنابراین کشور باید از این ابزار برای تعامل مقتدرانه و عزتمندانه با پلتفرمهای جهانی بهره گیرد، نه برای محدودسازی ارتباط مردم.
لزوم حمایت از سکوهای داخلی در مسیر تعامل جهانی
در کنار گسترش تعاملات با شبکههای بینالمللی، تقویت و توسعه سکوهای داخلی باید به عنوان یک اصل راهبردی دنبال شود. الگوبرداری از کشورهایی مانند چین نشان داده است که همزمان با تعامل جهانی، میتوان با تقویت سکوهای بومی، استقلال دیجیتال کشور را حفظ کرد.
کارشناسان رسانه تأکید دارند که رفع فیلترینگ و تعامل هدفمند با پلتفرمهای جهانی، نهتنها در راستای افزایش شفافیت و اعتماد عمومی است، بلکه موجب افزایش قدرت نرم کشور در عرصه ارتباطات بینالمللی نیز خواهد شد. بنابراین، به جای سیاستهای محدودکننده و مقطعی، باید به سمت حکمرانی هوشمند، قاعدهمند و دادهمحور در فضای مجازی حرکت کرد؛ حکمرانیای که در آن، تعامل بهجای تقابل، و مدیریت آگاهانه بهجای فیلترینگ کور قرار گیرد.
........
پایان پیام/
نظر شما