لزوم تغییر استراتژی فیلترینگ: از مدیریت منفعلانه (بستن) به جریانسازی فرهنگی فعال / عملاً امکان فنی مسدودسازی، وجود ندارد
علی محمدپور، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا، در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ابنا ضمن بررسی چالشهای فیلترینگ و فیلترشکنها در کشور، تأکید کرد که در عصر حاضر، فیلتر کردن صرف، جواب نمیدهد و تکنولوژیهای جدید اینترنت جلوی مسدودسازی کامل را میگیرند. وی سیاستهای فعلی را عامل فاصله گرفتن تولیدکنندگان محتوای ایرانی، ارزشی و دینی از پلتفرمهای جهانی دانست.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی محمدپور، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا و دبیر اتحادیه ناشران دیجیتال کودک و نوجوان، در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ابنا به تحلیل سیاستهای مسدودسازی در فضای مجازی و نقش «سند تسهیم درآمد تولید محتوا» در تغییر رویکرد مواجهه با این فضا پرداخت.
فیلترینگ و ابزارهای قانونی دیگر کارساز نیستند
به گزارش خبرنگار ابنا، محمدپور با تأکید بر اینکه شخصاً با فیلترینگ در حوزههای غیراخلاقی مخالفتی ندارد، به چالشهای فنی مسدودسازی اشاره کرد و توضیح داد که تمام ابزارهای قانونی در دست کسانی که میخواستند فیلتر کنند، بوده است. اما وی هشدار داد که در حال حاضر، فیلتر کردن مستلزم بستن کامل اینترنت است.
به گفته وی، تکنولوژی به جایی رسیده است که حتی در کشورهایی که بالاترین تکنولوژی را دارند، هیچ راهی برای فیلترینگ به گونهای که فیلترشکنها کار نکنند، وجود ندارد.
محمدپور تصریح کرد: «سیاست فیلترینگ الان ابتلا [به استفاده از ابزار فیلترشکن] را زیاد کرده». وی با اشاره به اینکه کار به جایی رسیده که عمده مصرف مردم حتی برای دانشآموزان از مسیر فیلترشکن است، نتیجه گرفت که در عمل، فیلتر کردن باعث شده که مردم ابزار دسترسی به همه فضاهای مسدود شده را در اختیار داشته باشند.
فاصله گرفتن تولیدکنندگان ارزشی از پلتفرمهای جهانی
عضو اتحادیه تولید محتوا، سیاستهای فیلترینگ را عاملی برای تضعیف محتوای بومی و دینی دانست و بیان کرد که این سیاستها منجر به فاصله گرفتن تولید محتوای ایرانی، ارزشی و دینی از پلتفرمهای جهانی شده است.
وی این دغدغه را مطرح کرد که در جستجوی محتوای مذهبی یا دینی در پلتفرمهای جهانی (نظیر یوتیوب)، «همه [محتواهای] کسانی که نقد کردن یا به آن اعتراض کردن و شبهه گذاشتن... را میآورد ولی یک نفر که این شبهات را جواب داده باشد نمیآورد». محمدپور تأکید کرد که اگرچه بخشی از این مسئله به الگوریتمها بازمیگردد، اما بخش مهمی هم به عدم حضور علما در این شبکهها مربوط میشود، دستکم علمای [تراز] دوم که باید حضور داشته باشد و شبهات را پاسخ دهند اما حضور ندارند
وی این تفکر را که «فقط در چهارچوب شهر قم یا ایران فقط باید ارتباط داشته باشیم» را تفکر مسموم و غلط در دنیای بدون مرز خواند.
مافیای فیلترشکن رایگان انگیزه بیشتری برای بقای فیلترینگ دارد
محمدپور به مسئله گردش مالی فیلترشکنها پرداخت و بر اساس آماری که انجمن تجارت الکترونیک با همکاری ایسپا منتشر کرده، اعلام کرد که ۷۰ درصد مردم از فیلترشکنهای رایگان استفاده میکنند.
وی با تحلیل توضیح داد: «مافیای فیلترشکن رایگان انگیزه زیادی دارد برای این که فیلتر برداشته نشود». زیرا اینها که عمدتاً به دولتهای غربی و اسرائیل متصل هستند، هدفمندانه پول خرج میکنند تا مردم از مسیر آنها به اینترنت وصل شوند. وی هشدار داد که با این سیاست، «همه رفتار مجازی ما از اسرائیل رد میشود و بعد به شبکه متصل میشود».
اجرای سند تسهیم درآمد؛ شرط رفع فیلترینگ
محمدپور در پاسخ به اینکه راهکار فعال مقابله با این وضعیت چیست، اعلام کرد که مواجهه صرفاً منفعلانه (بستن و پالایش) دیگر جواب نمیدهد و باید به سمت جریانسازی فرهنگی حرکت کرد.
وی فاش ساخت که «یکی از پیشنیازهای اجرای این سند» آن است که یوتیوب و تلگرام از فیلتر درآیند. وی افزود: «دولت آبروی خودش را روی باز کردن تلگرام و یوتیوب گذاشته است ولی شرطش این میباشد که این سند درست اجرا شود».
به گفته وی، دولت این سند و «لایحه اخبار جعلی» را به عنوان شروط اجرای یک سند ۳۲ مادهای در نظر گرفته است که در صورت انجام، قطعاً رفع فیلتر انجام خواهد شد.
نقش سند تسهیم درآمد در جریانسازی فعال
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و نشر محتوا تشریح کرد که هدف اصلی سند تسهیم درآمد، فعالسازی جبهه تولید محتوای بومی و دینی است. این سند از طریق دو سازوکار به رفع فیلترینگ و تقویت محتوای داخلی کمک میکند:
1) حذف مزیت اقتصادی ترافیک خارجی: محمدپور ماده ۳ سند را مهمترین بخش دانست که صراحتاً میگوید: «تعرفهگذاری عمده فروشی و خرده فروشی ترافیک... باید به نحوی باشد که برای اپراتورها سود حاصل از ترافیک بینالملل بیشتر از سود حاصل از ترافیک داخل نباشد». وی افزود که این سند با برابر کردن قیمت داخلی و خارجی و همچنین بستن عوارض تا سقف ۲۰ درصد به ترافیک خارجی و کاهش حقالسهم دولت از ترافیک داخلی، ارجحیت اقتصادی را به سمت محتوای داخلی میبرد.
2) ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان دینی: محمدپور توضیح داد که اگر یوتیوب باز شود و این سند اجرا گردد، تولیدکنندگان محتوایی که اکنون به دلیل کسب درآمد روی پلتفرمهای خارجی کار میکنند، انگیزه پیدا میکنند که روی پلتفرمهای داخلی فعال باشند. وی مثال زد که کانالهای میلیونی در ایتا پولی نمیگیرند، اما وظیفه این سند این است که به آنها پول بدهد. این سند مزیت رقابتی ایجاد میکند و به تولیدکنندهای که مثلاً ماهانه میتواند ۲۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، کمک میکند تا در فضای داخلی فعال بماند.
محمدپور در پایان، مدل مواجهه فرهنگی با فضای مجازی را نیازمند بازنگری دانست و گفت: «محتوا نه تنها پادشاه بلکه کل قلمروست». وی افزود که «فرهنگ ملتی که بازار محتوای آن در دست دیگران باشد، هویت خود را از دست میدهد».
