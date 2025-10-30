به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «قاسم محمدی» روز پنجشنبه، 8 آبان 1404 در دهمین اجلاس استانی نماز با محوریت «اقامه نماز، مادران، فرزندان، فناوری‌های نوین و راهبردی» که در شهرستان کردکوی برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد معنوی گفت: این اجلاس با حضور علما، مدیران دستگاه‌های اجرایی، ائمه جمعه و جماعات، فرمانداران، بخشداران و فعالان نماز استان، جلوه‌ای از وحدت و اهتمام دینی در گلستان است.

مدیر ستاد اقامه نماز گلستان ضمن قدردانی از حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه گرگان و همچنین از همراهی استاندار گلستان، افزود: آیت‌الله نورمفیدی همواره پشتیبان ستاد اقامه نماز بوده و با رهنمودهای ارزشمند خود مسیر ترویج این فریضه الهی را روشن کرده‌اند.

وی ادامه داد: استاندار گلستان نیز با نگاه جامع و حضور میدانی در دستگاه‌ها، به‌صورت مستمر عملکرد حوزه نماز را رصد و حمایت کرده‌اند.

محمدی با اشاره به ارزیابی کشوری ستاد اقامه نماز، گفت: ستاد عالی اقامه نماز کشور استان‌ها را در سه گروه «شایسته تقدیر»، «قابل قبول» و «نیازمند تلاش مضاعف» دسته‌بندی کرده است.

وی افزود: خوشبختانه استان گلستان امسال به همت علما، مسئولان و فعالان نماز در گروه «شایسته تقدیر» قرار گرفته است.

مدیر ستاد اقامه نماز گلستان ادامه داد: این دستاورد حاصل همکاری گسترده ائمه جمعه، مدیران اجرایی، فرهنگیان، دانش‌آموزان و دانشگاهیان است که با عشق و باور دینی، در مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد برای اقامه و گسترش نماز تلاش می‌کنند.

وی با تقدیر از دستگاه‌های اجرایی فعال در این عرصه، اظهار داشت: از مجموعه‌های استانداری، آموزش و پرورش، اداره‌کل تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اوقاف و امور خیریه به‌عنوان اعضای شورای اقامه نماز و هیئت ارزیابی استان قدردانی می‌کنم که با اجرای مصوبات و پیگیری مستمر، نقش مهمی در موفقیت گلستان ایفا کردند.

محمدی همچنین از حضور مسئولان استانی و ملی در این اجلاس قدردانی کرد و افزود: تعامل این مجموعه‌ها در زمینه آموزش و گفتمان‌سازی دینی، زمینه‌ساز ارتقای سطح فرهنگی و معنوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و اقشار مختلف مردم بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اجلاس‌های نماز را از برکات نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: اجلاس نماز از سودمندترین گردهمایی‌های فرهنگی کشور است و روز برگزاری آن از مبارک‌ترین روزهای سال محسوب می‌شود؛ چرا که نماز در میان همه فرایض اسلامی جایگاه ویژه و حیات‌بخشی دارد.

مدیر ستاد اقامه نماز گلستان در پایان ضمن تقدیر از مردم ولایتمدار و مسئولان شهرستان کردکوی به خاطر میزبانی شایسته این اجلاس، گفت: توسعه فرهنگ نماز، ضامن معنویت، همدلی و پیشرفت جامعه اسلامی است و امیدواریم با تداوم این مسیر نورانی، گلستان همواره در صف نخست اقامه این فریضه الهی بدرخشد.

