به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «حمیدرضا ارباب سلیمانی» مشاور وزیر و معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه، ۸ آبان ۱۴۰۴ در یازدهمین اجلاس نماز مازندران که با عنوان «اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوری‌های نوین راهبردی» در مجتمع فرهنگی ـ آموزشی حبیب بن مظاهر شهرستان تنکابن برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور در این اجلاس ارزشمند، به حدیثی از امام جواد(ع) اشاره کرد و گفت: ملاقات برادران دینی مایه رشد و بالندگی عقل می‌شود، گرچه این ملاقات کم باشد و از نظر زمانی کوتاه.

وی با بیان سخنانی از حجت‌الاسلام قرائتی درباره انتخاب حضرت موسی(ع) به پیامبری تأکید کرد: در امور فرهنگی، آنچه موجب حرکت، موتور محرکه و پیشران است، «سوز و دلسوزی واقعی» است.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه نماز مختص اسلام نبوده و ۱۲۰ هزار پیامبر الهی به احترام نماز قیام کرده‌اند، تصریح کرد: تمامی پیامبران در طول حیات خود برای ترویج فرهنگ متعالی نماز برنامه داشته‌اند.

وی افزود: حضرت ابراهیم(ع) هجرت خود به مکه را نه برای انجام حج، بلکه برای اقامه نماز بیان می‌کند؛ حضرت موسی(ع) نیز پس از دریافت وحی و رسیدن به مقام رسالت، نخستین فرمان الهی را درباره نماز دریافت کرد و حضرت عیسی(ع) در گهواره اعتراف کرد که تا زنده است، وظیفه دارد نماز و زکات را برپا دارد.

عضو هیئت‌امنای ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع)، نماز را «گوهر فوق‌العاده و بی‌مانند» خواند و گفت: عایشه نقل می‌کند که با شنیدن صدای اذان، نه ما پیامبر(ص) را می‌شناختیم و نه پیامبر(ص) ما را می‌شناخت؛ چراکه سراسر وجودشان غرق در نماز می‌شد.

وی افزود: امیرالمؤمنین(ع) در بحبوحه جنگ نیز به فکر وقت نماز ظهر بودند و جنگ را برای اقامه نماز می‌دانستند؛ امام حسین(ع) نیز در شب عاشورا مهلت خواستند تا نماز بخوانند و در ظهر عاشورا، در مقابل تیرهای دشمن، نماز جماعت را برپا کردند.

حجت‌الاسلام سلیمانی خاطرنشان کرد: حضرت ولی‌عصر(عج) فرموده‌اند که هیچ‌چیز به‌اندازه نماز بینی شیطان را به خاک نمی‌مالد و حرکت جهانی خود را پس از اقامه نماز ظهر و عصر آغاز خواهند کرد.

معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت حساسیت مسئولان نسبت به نماز گفت: کسانی که در نظام جمهوری اسلامی سخن از حکمرانی اسلامی می‌زنند، باید در برنامه‌ریزی‌های خود «پیوست نماز» داشته باشند.

وی در همین زمینه به سیره شهید رجایی اشاره کرد و گفت: شهید رجایی در یکی از برنامه‌های مهم خود، با شنیدن صدای اذان، سخنرانی‌اش را قطع کرد و گفت: «صدای اذان از آن تلفن تهران مهم‌تر است؛ ابتدا نماز را اقامه کنیم.»

وی با بیان اینکه ستاد اقامه نماز به توصیه مقام معظم رهبری تشکیل شد تا همواره هشدارهای لازم را به مسئولان یادآوری کند، به بخشی از اقدامات صورت‌گرفته در راستای ترویج فرهنگ نماز اشاره کرد و گفت: امضای تفاهم‌نامه‌ها میان ستاد اقامه نماز و دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ساخت بیش از ۷۰۰ مسجد و نمازخانه بین‌راهی با توصیه این ستاد، و برگزاری سالانه اجلاس‌های سراسری نماز که به‌منزله «اذان فرهنگی بیدارباش» برای توجه به این فریضه الهی است، از جمله این فعالیت‌هاست.

حجت‌الاسلام سلیمانی در ادامه با تشریح چرایی نام‌گذاری اجلاس امسال با محور «اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوری‌های نوین»، به نتایج تحقیقات ستاد اقامه نماز اشاره کرد و گفت: براساس پژوهش‌ها، اکثریت افراد، نماز را از خانه و خانواده آموخته‌اند و در پاسخ به پرسش‌ها، غالباً گفته‌اند که نخستین آموزگار نماز برای آنان مادر بوده است.

وی این یافته را نشانه نقش حیاتی مادران در تربیت فرزندان دانست و با یادآوری سخنی از شهید چمران افزود: شهید چمران حفظ ایمان و مسیر زندگی خود را مدیون جمله مادرش در هنگام سفر به خارج از کشور می‌دانست؛ جمله‌ای که همچون چراغ راه تا پایان عمر در وجودش زنده ماند.

عضو هیئت‌امنای ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به طرح ملی «شهر من، شهر نماز» گفت: در این طرح که مخاطبان آن مادران هستند، شیوه‌های جذب کودکان و نوجوانان به نماز از طریق نقش‌آفرینی مادران آموزش داده می‌شود.

وی با اشاره به محوریت فناوری‌های نوین در اجلاس امسال، به توصیه حضرت امیر(ع) اشاره کرد و گفت: «از همان جایی که دشمن سنگ پرتاب می‌کند، از همان‌جا باید به او حمله کرد.»

حجت‌الاسلام سلیمانی در پایان تأکید کرد: امروز فضای مجازی خاستگاه نسل نو ماست و باید این فضا را با تولیدات فرهنگی ارزشمند و سالم پر کنیم تا به رسالت خود در ترویج نماز در عصر فناوری عمل کرده باشیم.

