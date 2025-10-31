به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام و المسلمین «محمدعلی نجفی» مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان در گفتوگویی با اشاره به جزئیات برگزاری دومین دوره مسابقات قرآنی آلاء اظهار کرد: مسابقات قرآنی آلاء امسال نیز با استقبال پرشور نوجوانان گیلانی در حال برگزاری بوده و نشان میدهد جریان قرآن در استان زنده، پویا و مردمی است.
وی با بیان اینکه «آلاء» واژهای قرآنی به معنای نعمتهاست، افزود: این مسابقات با نگاهی نو و تربیتی به رقابتهای قرآنی کشور طراحی شده است. در این طرح، حتی دانشآموزانی که سابقه قرائت یا تجوید حرفهای ندارند، تنها با مطالعه جزوه مفاهیم قرآن میتوانند در رقابت شرکت کنند. هدف ما رقابت در حفظ یا صوت نیست، بلکه ایجاد انس قلبی و فکری نوجوانان با کلام وحی است.
نجفی با تأکید بر بومی بودن مسابقات آلاء تصریح کرد: تمام طراحی و اجرای این مسابقات حاصل همفکری نخبگان قرآنی استان است. نخستین دوره مسابقات سال گذشته برگزار شد و فراتر از انتظار بیش از ۲۰ هزار دانشآموز در آن ثبتنام کردند که از این میان، هشت هزار نفر در رده سنی ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۲ هزار نفر در رده ۹ تا ۱۲ سال بودند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان درباره دوره دوم این رقابتها گفت: با تغییر رده سنی به گروه ۱۲ تا ۱۵ سال، تاکنون بیش از ۹ هزار نوجوان گیلانی ثبتنام کردهاند و مهلت نامنویسی تا ۱۰ آبانماه تمدید شده، استقبال امسال نشاندهنده اعتماد خانوادهها و مدارس به محتوای آموزشی آلاء است.
