به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش منتشر شده از سوی روزنامه فایننشال‌تایمز به نقل از نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی با ترفند جدیدی، مانع ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه می‌شود.

بر اساس این گزارش، تل‌آویو سازوکار جدیدی را برای ثبت فعالیت نهادهای غیردولتی ایجاد کرده که باعث متوقف شدن ده‌ها میلیون دلار از کمک‌های انسانی خارج نوار غزه شده است.

در این گزارش آمده است که ۴۰ نهاد بین‌المللی اعلام کرده‌اند، رژیم صهیونیستی ۹۹ درخواست ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه طی ۱۲ روز نخست اجرای آتش‌بس را رد کرده است.

سه چهارم این درخواست به این بهانه رد شده‌اند که نهادهای مذکور مجاز به ارسال کمک‌های انسانی به نوار غزه نیستند که در میان این نهادها، پزشکان بدون مرکز نیز حضور دارند.

تل‌آویو اعلام کرده که روند ثبت‌نام این نهادها در دست بررسی است و بدین وسیله مانع ورود کمک‌ها انسانی به نوار غزه می‌شود؛ این در حالی است که بر اساس توافق آتش‌بس باید روزانه ۶۰۰ کامیون وارد این باریکه شود.

