جوانان مؤمن و انقلابی سرمایه آینده فرهنگی کشورند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «علی مقواساز» شامگاه شنبه، 10 آبان 1404 در آئین اختتامیه دوازدهمین جشنواره فرهنگی، هنری و بومی «دیار علویان» در بابلسر، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و فعالان فرهنگی، حضور در جمع مردم مؤمن و بسیجی مازندران را مایه خرسندی دانست و تأکید کرد: این استان ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه فرهنگ و فعالیت‌های اجتماعی دارد و نقش جوانان مؤمن و انقلابی در این مسیر بسیار برجسته است.

وی با اشاره به اجرای سند اعتلای بسیج در دو سال گذشته گفت: این سند که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، شامل هشت قرارگاه اصلی است و قرارگاه فرهنگی یکی از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود. در این قرارگاه راهبردهایی همچون نشاط‌آفرینی اجتماعی و سالم‌سازی فضاهای عمومی و سواحل کشور دنبال می‌شود.

سردار مقواساز افزود: طرح سالم‌سازی سواحل تاکنون در هشت استان کشور اجرا شده و مازندران در میان همه استان‌ها پیشتاز است. به گفته او، بازدیدهای مکرر از این استان نشان می‌دهد که نظم، خلاقیت و انگیزه بالای گروه‌های فرهنگی سبب شده خانواده‌ها با آرامش و نشاط در این فضاها حضور یابند و این موضوع نشانه تأثیر عمیق فعالیت‌های فرهنگی بسیج است.

معاون فرهنگی سازمان بسیج در بخش دیگری از سخنان خود از جوانان فعال فرهنگی قدردانی کرد و گفت: تلاش‌های دختران و پسران مؤمن و انقلابی سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده فرهنگی کشور است.

وی در پایان با ابلاغ سلام سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین به فعالان فرهنگی مازندران، از همکاری نهادهای استانی از جمله استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها قدردانی کرد.

در ادامه این مراسم، سردار «محمدرضا موحد» فرمانده سپاه کربلا با قدردانی از فعالان فرهنگی و جهادگران بسیجی، این جشنواره را نمونه‌ای موفق از «کار فرهنگی تمیز، مؤمنانه و مردم‌محور» دانست.

وی گفت: این جشنواره صرفاً یک برنامه هنری یا تفریحی نبود؛ رزمایشی بزرگ از کار فرهنگی خودجوش و مؤمنانه بود که در ده‌ها نقطه از سواحل و تفرجگاه‌های مازندران برگزار شد و با صدها برنامه متنوع، دل‌های مردم را گرم و جان جامعه را بانشاط کرد.

سردار موحد با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت فرهنگ، تأکید کرد: فرهنگ، اکسیژن جامعه است. کار فرهنگی یعنی تأثیر بر فکر، احساس و اراده مردم. شما جهادگران فرهنگی، این معنا را در میدان عمل زنده کردید.

فرمانده سپاه کربلا با تبیین مفهوم «کار فرهنگی تمیز» از نگاه رهبر انقلاب افزود: آتش‌به‌اختیار یعنی کار تمیز و صادقانه؛ کاری که بوی اخلاص بدهد نه تظاهر. فرهنگی که از دل مردم برخیزد و در دل آنان بنشیند. همان‌گونه که شهید سلیمانی فرمود: آن‌کس که باید ببیند، می‌بیند.

وی با اشاره به تلاش جهادگران فرهنگی در ایام پرمسافر مازندران تصریح کرد: در روزهایی که میلیون‌ها مسافر به استان آمدند، جهادگران فرهنگی سنگر را خالی نکردند. و با هنر، بازی، مسابقه و گفت‌وگو، مفاهیم دینی را به زبان زندگی منتقل کردند و هویت ایرانی–اسلامی را در سواحل زنده نگه داشتند.

سردار موحد با تأکید بر ظرفیت عظیم فرهنگی مازندران گفت: طبیعت و مردم این استان بستری کم‌نظیر برای کار فرهنگی فراهم کرده‌اند. شما نشان دادید می‌توان در کنار دریا و در میان شادی مردم، ایمان و اخلاق را نیز جاری کرد. شادی مؤمنانه، برخاسته از ایمان است نه هیجان زودگذر.

فرمانده سپاه کربلا در ادامه با اشاره به جنگ شناختی دشمنان خاطرنشان کرد: امروز دشمنان با رسانه و سرگرمی به ذهن‌ها و باورهای مردم ما حمله می‌کنند و پدافند ما در این میدان، ایمان، بصیرت و کار فرهنگی تمیز است.

وی با بیان اینکه «فرهنگ پروژه‌ای مقطعی نیست، بلکه جریانی زنده است»، در پایان با قدردانی از همه دست‌اندرکاران جشنواره گفت: شما فقط برنامه اجرا نکردید، بلکه اعتماد، امید و آرامش را به دل مردم آوردید و نشان دادید می‌توان شادی و نشاط اسلامی را در جامعه گستراند.

-------------------------

پایان پیام/۳۴۴