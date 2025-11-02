جایزه البرز الگویی برای وقف علمی و تجلیل از استعدادهای برتر ایران است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری همایش ملی دانش‌آموزی شصت‌وسومین سال جایزه البرز ۱۴۰۴، موسوم به «نوبل ایرانی»، روز یکشنبه با حضور حیدر ارشدی مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز برگزار شد. این جایزه با هدف تقدیر از دانش‌آموزان برتر و نخبه سراسر کشور و در راستای استمرار سنت حسنه وقف علمی برگزار می‌شود.

ارشدی در ابتدای سخنان خود با اشاره به پیشینه و جایگاه جایزه البرز گفت: جایزه البرز قدیمی‌ترین و با سابقه‌ترین جایزه علمی کشور است که همه‌ساله توسط بنیاد فرهنگی البرز به برترین‌های علمی ایران اعطا می‌شود. این جایزه، یادگار اندیشه پاک و سرشت نیک زنده‌یاد حسین‌علی البرز است که بیش از ۶۰ سال پیش با وقف تمامی دارایی خود، بنیانی را ایجاد کرد که امروز پرچمدار وقف علمی در ایران معاصر به شمار می‌آید.

وی افزود: مهم‌ترین هدف زنده‌یاد البرز از اعطای این جایزه، سه محور کلیدی بود که هر سال به آن‌ها اشاره می‌کنم و ارزش بازگویی مداوم دارند. به اعتقاد او، برنده جایزه البرز باید کسی باشد که نتیجه تلاش‌های علمی‌اش منجر به سه اتفاق در جامعه و جهان شود: نخست، کاهش آلام بشری؛ دوم، ارتقای رفاه زندگی انسانی؛ و سوم، اعتلای نام و حیثیت ایران در جامعه جهانی. وقتی می‌دانیم این نگاه ژرف‌اندیش بیش از نیم قرن پیش مطرح شده، درمی‌یابیم که این واقف نیک‌سرشت چه افق فکری بلندی داشته است.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز ادامه داد: امسال شصت‌وسومین سال برگزاری جایزه البرز است و همین قدمت، بخشی از هویت این جایزه را تشکیل می‌دهد. همان‌طور که دکتر صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مراسم سال گذشته گفت، جایزه البرز بخشی از اعتبار تاریخی و فرهنگی کشور محسوب می‌شود.

ارشدی با تأکید بر استقلال بنیاد البرز خاطرنشان کرد: جایزه البرز تنها جایزه علمی کشور است که به‌صورت کاملاً مستقل و بر پایه وقف اداره می‌شود و هیچ وابستگی مادی یا مالی به دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی ندارد. ثبت‌نام برای شرکت در این جایزه نیز رایگان است. بر اساس چشم‌انداز ترسیم‌شده، جایزه البرز به‌عنوان نوبل ایرانی در تراز جوایز معتبر علمی جهان شناخته می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد ۶ دهه‌ای بنیاد افزود: در طول بیش از ۶۰ سال فعالیت، بیش از شش‌هزار نفر از نخبگان، دانشمندان، مخترعان، فناوران، دانشجویان، دانش‌آموزان و طلاب علوم دینی توسط بنیاد فرهنگی البرز شناسایی، حمایت و تقدیر شده‌اند. تنها در دهه اخیر، از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۴۰۳، ۲۳ همایش ملی و استانی برگزار و جوایز به ۱۷۸۲ نفر از برترین‌های کشور اهدا شده است.

ارشدی سپس به فرآیند اجرایی شصت‌وسومین جایزه البرز پرداخت و گفت: اجرای نیت واقف و مأموریت بنیاد در قالب برگزاری سالانه دو همایش ملی به فاصله شش ماه از یکدیگر انجام می‌شود. همایش نخست با عنوان "همایش ملی نخبگانی" در ۱۵ اردیبهشت و همایش دوم با محور دانش‌آموزی در ۱۵ آبان هر سال برگزار می‌شود. تلاش کرده‌ایم زمان، مکان و ساعت آغاز این مراسم را هر سال ثابت نگه داریم تا الگویی برای سایر جوایز کشور باشد و مخاطبان بتوانند برای حضور خود برنامه‌ریزی کنند.

وی درباره برگزاری مراسم امسال گفت: در سال ۱۴۰۴، همایش نخبگانی در اردیبهشت‌ماه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، معاون فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، معاونان وزارت علوم و بهداشت، نمایندگان حوزه علمیه قم، مرکز استعدادهای برتر و سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد. در مراسم دانش‌آموزی نیز همین الگو تکرار خواهد شد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز سپس به روند فراخوان جایزه البرز ۱۴۰۴ در بخش دانش‌آموزی اشاره کرد و توضیح داد: فراخوان این دوره در تابستان امسال منتشر شد و بلافاصله بخشنامه مربوطه با امضای معاون محترم آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش به تمام ادارات کل سراسر کشور، مناطق و مدارس ابلاغ گردید. دانش‌آموزان علاقه‌مند در شهریورماه به مدت یک ماه فرصت داشتند با مراجعه به سامانه جایزه البرز، شیوه‌نامه مربوط به مقاطع متوسطه اول و دوم را مطالعه کرده و در صورت احراز شرایط، از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش‌وپرورش ثبت‌نام کنند.

ارشدی با اشاره به استقبال گسترده دانش‌آموزان از این فراخوان گفت: در مدت یک‌ماهه ثبت‌نام که تمدید نیز نشد، در مجموع ۲۲۹۱ دانش‌آموز از سراسر کشور ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۱۸۶۲ نفر در مقطع متوسطه اول و ۴۲۹ نفر در مقطع متوسطه دوم بودند. این آمار نشان‌دهنده رشد چشمگیر علاقه‌مندی دانش‌آموزان به فعالیت‌های علمی و پژوهشی است.

وی افزود: ثبت‌نام در جایزه البرز شرایط و فیلترهای سخت‌گیرانه‌ای دارد. شرط ورود، معدل بالاست؛ دانش‌آموزان پایه نهم باید معدل سال‌های هفتم تا نهم خود را بالای ۱۹ داشته باشند و دانش‌آموزان پایه دوازدهم نیز باید در شش پایه تحصیلی از هفتم تا دوازدهم معدل بالای ۱۹ کسب کرده باشند. این معیار به‌صورت آگاهانه انتخاب شده، چرا که هدف بنیاد، شناسایی و تقدیر از جمع محدودی از برترین‌های علمی کشور است. به همین دلیل، هیچ برنامه‌ای برای کاهش این شرط معدل نداریم.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز در پایان این نشست با تأکید بر ادامه مسیر شفاف و مردمی بنیاد گفت: بنیاد فرهنگی البرز مفتخر است که در طول بیش از شصت سال فعالیت، نه‌تنها وقفی ماندگار از یک انسان نیک‌اندیش را زنده نگه داشته، بلکه الگوی عملی از وقف علمی و تشویق نخبگان را در کشور نهادینه کرده است. امیدواریم این راه همچنان با عزت، استقلال و اثرگذاری در مسیر توسعه علمی و فرهنگی ایران ادامه یابد.

