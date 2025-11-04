به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «بحر بیکران» درباره آیت‌الله میرزا محمدعلی شاه‌آبادی توسط انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

براساس این گزارش، کتاب «بحر بیکران» زندگی و حالات عارف کامل و فقیه عامل آیت الله العظمی میرزا محمدعلی شاه‌آبادی به روایت فرزند این عالم برجسته، آیت الله حاج آقا نصرالله شاه‌آبادی، از جمله آثار مجموعهٔ «ری شناسی» و انتشارات دارالحدیث است که به کوشش نتیجهٔ آن استاد عارفان، حجة الاســلام ســیـد حســیـن کشفی در ۲۱۸ صفحه، قطع رقعی تدوین شده است. این اثر، برگرفته از بخش سوم کتاب «حدیث نصر» از منشورات موسسه کتابشناسی شیعه است که اکنون با اندکی تلخیص، ویرایش و جابجایی، تقدیم علاقه‌مندان شد.

نام کتاب، وام گرفته از سروده مرحوم حیدرعلی معجزه در وصف استادش آیة الله شاه آبادی است:

بیانت از «رشحات البحار» می‌شنویم

که در معارف دین «بحر بیکران» بودی

علاقه‌مندان برای خرید این کتاب با ۱۰ درصد تخفیف، به مبلغ ۱۸۰ هزار تومان، می‌توانند به صورت حضوری به فروشگاه‌های انتشارات دارالحدیث مراجعه یا از طریق این لینک به صورت اینترنتی اقدام کنند.

