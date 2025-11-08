خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) - ابنا:در دنیای مدرن امروز، فرزندان با دوگانگی‌های زیادی در محیط‌های آموزشی و اجتماعی مواجه می‌شوند. این دوگانگی‌ها می‌توانند ناشی از تضادهای فرهنگی، آموزشی، و دینی باشند. این مقاله به بررسی تأثیر این دوگانگی‌ها بر شخصیت فرزندان و تعارضات احتمالی آن‌ها با ارزش‌های دینی می‌پردازد.

دوگانگی در تعلیم و تربیت

1. معنای دوگانگی: دوگانگی به معنای وجود دیدگاه‌ها، رفتارها و اصول متضاد در دنیای مدرسه و خانه است.

2. مثال‌های دوگانگی: در حالی که مدرسه ممکن است ارزش‌های خود محوری و لذت گرایی را ترویج دهد، والدین ممکن است بر ارزش‌های خدا محوری و تقوا تأکید کنند.

تأثیرات دوگانگی بر شخصیت فرزندان

1. شکاف هویتی: فرزندان ممکن است در تلاش برای تطبیق دو دیدگاه متضاد دچار سردرگمی شوند که می‌تواند به بحران هویتی منجر شود.

2. تعارض داخلی: این دوگانگی‌ها می‌توانند باعث ایجاد تعارض‌های داخلی نسبت به ارزش‌ها و باورهای دینی فرزندان شوند.

تعارض با ارزش‌های دینی

1. چالش‌های اخلاقی: وقتی فرزندان تحت تأثیر دیدگاه‌های متضاد قرار می‌گیرند، ممکن است نتوانند به درستی ارزش‌های دینی را در زندگی خود پیاده کنند.

2. قطع ارتباط با دین: در برخی موارد، فرزندان ممکن است از ارزش‌های دینی دور شوند و احساس جدایی و بیگانگی از آموزه‌های دینی کنند و تحت تاثیر گفتار همسالان و لی تفاوتی مربیان و مسؤولین مدارس و محیط های آموزشی دچار بحران هویت دینی شوند.

راهکارها

1. تقویت هماهنگی: ایجاد هماهنگی بین نظام آموزشی و ارزش‌های دینی خانواده و نظارت نهادهای فرهنگی و تربیتی کشور می‌تواند به کاهش دوگانگی کمک کند.



2. گفتگوهای خانواده‌ای: ایجاد فضایی برای گفتگوهای آزاد درباره ارزش‌ها و باورها و نشان دادن چالش تفکرات اومانیستی و انسان محوری می‌تواند به درک و پذیرش بهتر فرزندان کمک کند.

دوگانگی در تعلیم و تربیت می‌تواند تأثیرات عمیقی بر شخصیت فرزندان داشته باشد و در صورتی که با ارزش‌های دینی در تعارض باشد، قطعا به پیامدهای منفی منجرخواهد شد. از این رو، لازم است برای کاهش این دوگانگی‌ها و تقویت ارتباط میان تعلیم و تربیت و ارزش‌های دینی تلاش کرد سازمانهای آموزشی و فرهنگی نهادهای تربیتی مردم محور روحانیون و ائمه مساجد با ورود به تامین محتوای آموزشی و فرهنگی کشور باید در بهبود وضعیت متربیان کوشش کنند و نهادهای قانونی و قضایی نیز باید با ورود به تخلفات و ترویج ضد ارزشها رسیدگی کنند و متخلفین را در برابر قانون به پاسخگویی وادار کنند.