حمله وحشیانه نیروهای امنیتی آل خلیفه به شهروند شیعه بحرینی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فعال بحرینی محمد سنکیس، که در میان مردم با لقب «مرد نان» شناخته می‌شود، هدف حمله‌ای وحشیانه از سوی نیروهای شبه‌نظامی وابسته به دستگاه‌های امنیتی رژیم آل‌خلیفه قرار گرفت و سپس به‌زور بازداشت و به مرکز پلیس النعیم منتقل شد.

بر پایه گفته‌های شاهدان عینی، چند نفر از عناصر وابسته به نظام خلیفه‌ای با لباس شخصی به سنکیس با لگد و باتوم حمله‌ور شدند؛ صحنه‌ای تکان‌دهنده که در برابر دیدگان رهگذران رخ داد و با فریادهای مردم برای توقف حمله همراه بود. نیروهای امنیتی در همان حال شهروندان را از فیلم‌برداری منع کرده و هرکس را که قصد مستندسازی حادثه داشت، تهدید به مجازات کردند.

منابع محلی همچنین گزارش داده‌اند که بازداشت سنکیس بدون ارائه هیچ‌گونه حکم قانونی انجام گرفته است. او پس از ضرب‌وشتم شدید در حالی که به‌سختی توان حرکت داشت، به مکان نامعلومی منتقل شد و هیچ اطلاعی از وضعیت جسمی یا محل نگهداری او در دست نیست.

