سیزده آبان و افشای ناسازگاری تمدنی با آمریکا

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: در تقویم انقلاب اسلامی، روزهایی هستند که نه فقط یادآور یک رخداد، بلکه افشاگر یک حقیقتاند. سیزده آبان از همین جنس است: روزی که پرده از چهرهی واقعی نظم سلطه برداشت و نشان داد که تقابل جمهوری اسلامی با آمریکا، نه از جنس اختلافات تاکتیکی، بلکه از جنس ناسازگاری تمدنی است.
رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود، با صراحتی راهبردی فرمودند: «دشمنی آمریکا با انقلاب اسلامی، ذاتی است، نه واکنشی». این جمله، کلید فهمی نو از سیزده آبان است. آمریکا با انقلاب اسلامی دشمن است، نه بهخاطر شعار «مرگ بر آمریکا»، بلکه چون انقلاب اسلامی، نظم سلطهگر جهانی را به چالش کشیده است. چون انقلاب اسلامی، قدرت را از ابزار تحمیل به ابزار خدمت بازتعریف کرده است.
در این تقابل، ما با یک نظام سیاسی مواجه نیستیم، بلکه با یک تمدن سلطهطلب که هویت خود را در کنترل منابع، افکار و ارادهها میبیند. انقلاب اسلامی اما، بر کرامت انسان، استقلال ملتها و معنویت اجتماعی بنا شده است. این دو جهانبینی، در بنیانهای هستیشناختی خود ناسازگارند.
سیزده آبان را باید روز «خودآگاهی تمدنی» دانست. روزی که نسل جوان باید بفهمد چرا نمیتوان با آمریکا کنار آمد، مگر آنکه از هویت خود دست کشید. روزی که باید از شعار به شعور گذر کرد، و مقاومت را نه فقط در فریاد، بلکه در ساختن، تربیت کردن، و امید دادن معنا کرد.
امروز، بیش از هر زمان، نیازمند بازآفرینی گفتمان مقاومت هستیم با زبان هنر، رسانه، فلسفه و حتی فناوری. سیزده آبان باید به روزی برای بازخوانی هویت انقلاب اسلامی تبدیل شود؛ هویتی که نه در نفی دیگران، بلکه در اثبات انسانیت رهاشده از سلطه معنا مییابد.
بانو حکمت نیا
نظر شما