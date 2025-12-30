ماجرای عکسی از ایران که ترامپ آن را به اشتراک گذاشت!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان حوادث دیماه سال ۹۶ عکسی منتشر شد که مورد توجه رسانههای بیگانه و ضدانقلاب قرار گرفت و بازتاب جهانی پیدا کرد؛ حتی ترامپ این عکس را در صفحه شخصی خود نیز بازتاب داد؛ عکسی که با برجستهسازی رسانههای معاند و غربی به نماد مبارزه در دل گاز اشک آور و خفقان تبدیل شد!
به بهانه انتشار این عکس که اقتباس از تصویر برگرفته از پوستر فیلم «ایستاده در غبار» بود (سینمایی شهید حاج احمد متوسلیان)، جایزه سیاسی بنیاد رسانه زنان به «یلدا معیری»، عکاس این تصویر تعلق گرفت؛ اما چند سال بعد یلدا معیری، عکاسی که با کارگردانی و چیدمان مصنوعی المانهای مختلف عکسهایی تولید میکند در گفتوگو با نیویورک تایمز گفت برای این عکس و برای تولید دود از کپسول آتشنشانی استفاده کرده و گاز اشکآوری در کار نبود! و در گفتوگویی دیگر اعتراف کرد که عکس را به مبلغی به رسانهای فروختم.
برخی تکنیکها، هنر فریب در پوشش واقعیت است؛ همچنانکه رسانه، دنیای بزرگی است که در آن از روشهای مختلفی برای جذب و جلب توجه استفاده میشود.
آگاهی از روشهای تولید محتوا در رسانهها برای فریب دادن مخاطب، از مراحل سواد رسانهای است که سالهاست مورد اشاره و تذکر کارشناسان این حوزه قرار میگیرد؛ اما در عصر هوش مصنوعی ضرورت این سواد و دقت، صدچندان به نظر میرسد.
