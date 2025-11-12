به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از شناسایی و متلاشی شدن یک شبکه ضدامنیتی وابسته به سرویس‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در چند استان کشور خبر داد.

مهدی بخشی شامگاه سه شنبه بیان کرد: طی اقدامات گسترده و دقیق سازمان اطلاعات سپاه، یک شبکه ضدامنیتی تحت هدایت سرویس‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در داخل کشور شناسایی و پس از چند مرحله رصد، اشراف و اقدامات اطلاعاتی، به طور کامل متلاشی شد.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای برهم زدن ثبات و آرامش داخلی کشور اظهارداشت: رژیم صهیونیستی به‌عنوان نیروی نیابتی آمریکا در منطقه، پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه، سیاست‌ها و نقشه‌های خود را به سمت برهم زدن امنیت عمومی سوق داده تا شاید بتواند شکست‌های خود در عرصه نظامی را جبران کند.

بخشی افزود: در همین راستا، این رژیم با سازماندهی شبکه‌ای از عناصر فریب‌خورده و وطن‌فروش، قصد داشت در نیمه پایانی پاییز ۱۴۰۴ اقداماتی علیه امنیت کشور انجام دهد که با عنایات الهی و هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه، تمامی اعضای این شبکه شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان تأکید کرد: این عملیات به‌صورت هماهنگ در چند استان کشور، از جمله کرمان، انجام شد و سلول‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی که به دنبال اقدامات مخل امنیت بودند، زیر ضربه قرار گرفتند.

