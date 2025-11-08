به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسین دیوسالار معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نشست خبری اجلاس بین المللی ایران شناسی با بیان اینکه اجلاس بین المللی ایران شناسی با هدف شبکه سازی و حل مساله در حوزه ایران شناسی، از ۲۴ آبان ماه جاری آغاز به کار می کند، افزود: این رویداد در پی شناسایی ظرفیت های مرتبط با موضوع ایران شناسی در جمهوری اسلامی ایران با مشارکت دستگاه های همکار است و با پیگیری قریب به یک ساله سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حال تدارک و اجرا است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری اجلاس های بین المللی مشکلات و چالش هایی دارد، ادامه داد: خوشحالم بگویم که امروز شاهد هستیم این ظرفیت و حوزه مهم مرتبط با دیپلماسی فرهنگی و علمی کشور با حضور ایران شناسان کشورهای مختلف فعال خواهد شد.

وی همچنین گفت: در حال حاضر، ارتباط میان ایران شناسان خارج از کشور با مراکز علمی داخل کشور ضرورت انکارناپذیری است. در این میان، شبکه سازی ایران شناسان در اقصی نقاط دنیا که بخش عمده ای از عمر خود را صرف ایران شناسی و رشد آن می کنند و از اهمیت زیادی برخوردار است، در خلال این ارتباط، شکل خواهد گرفت.

دیوسالار با تاکید بر اینکه ۵۰ ایران شناس از ۲۲ کشور جهان به اجلاس بین المللی ایران شناسی دعوت شده است، ابراز کرد: افرادی که به این رویداد دعوت شده اند مسوولان دپارتمان ها یا کرسی های ایران شناسی هستند و در کنار آنان ایران شناسان برجسته حضور دارند. در طول دهه های گذشته نشست هایی با ایران شناسان برگزار شده است اما اینکه به عنوان ظرفیت دیپلماسی فرهنگی و چشم اندازی برای مطالعات ایران شناسی مدنظر قرار گیرد، کمتر پیش آمده است و این اقدام را ما امسال در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی انجام داده ایم.

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تاکید بر اینکه روایت گری دقیق از ایران فرهنگی و تمدنی و ایران معاصر حتما باید مورد توجه قرار گیرد، بیان کرد: تلاش می کنیم پیوند عمیق به این دو حوزه بدهیم. توجه به این موضوع ضروری است که مطالعات ایران شناسی در دنیا بیش از یکصد سال مورد توجه دیگران قرار گرفته است و ایران به عنوان یک کشور اثرگذار در حوزه فرهنگی و تمدنی و تاریخی در گذشته و امروز به عنوان یک کشور تاثیرگذار منطقه ای و بین المللی، دائما مورد توجه قرار گرفته است.

دیوسالار به برگزاری نشست های تخصصی در اجلاس بین المللی ایران شناسی علاوه بر برنامه های افتتاحیه و اختتامیه آن، اشاره کرد و افزود: در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، علم و فرهنگ در تهران میزبان این نشست ها خواهند بود. صبح روز ۲۴ آبان ماه افتتاحیه این رویداد با حضور مقامات عالی کشور و ایران شناسان در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می شود. در ادامه، بنیاد ایران شناسی میزبان چند پنل تخصصی خواهد بود. موضوع این نشست ها نیز در حوزه های مختلفی از جمله گردشگری، زبان فارسی، فناوری، میراث معنوی و مسائل دیگری که به میراث تمدنی و ایران امروز اشاره دارد برگزار می شود.

وی ادامه داد: اختتامیه این اجلاس هم در شیراز به میزبانی دانشگاه شیراز برگزار می شود. البته نشست هایی نیز در این شهر با حضور ایران شناسان خارجی و داخلی برگزار می شود. در کنار این برنامه ها، جلساتی متنوعی دیگری در حوزه شعر و ادبیات در حافظیه شیراز و همچنین محوطه تاریخی تخت جمشید خواهیم داشت. حضور ایران شناسان ایرانی و خارجی در دانشگاه ها فرصتی برای برقراری ارتباطات است. تلاش ما این است که این ارتباط مستمر باشد. از این رو، مقدمات تاسیس دبیرخانه دائمی مجمع جهانی ایران شناسان در این اجلاس فراهم خواهد شد.

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه گفت: مقالات متعددی در زمینه ایران شناسی برای ما ارسال شده است که خلاصه این مقالات، در قالب یک کتاب منتشر و در اختیار ایران شناسان قرار خواهد گرفت. آشنایی با ظرفیت های داخلی ایران شناسی یکی دیگر از خروجی های این اجلاس است.

وی درباره ملیت های ایران شناسان دعوت شده به اجلاس بین المللی ایران شناسی، توضیح داد: اسپانیا، ایتالیا یونان، بلغارستان، صربستان، چین، مالزی، اندونزی، پاکستان، تاجیکستان، عمان، قطر، تونس، هند، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و سری لانکا، کشورهایی هستند که ایران شناسان شان در این اجلاس حضور خواهند داشت. لازم به توضیح است که تلاش کردیم از موثرین در حوزه ایران شناسی در سراسر جهان دعوت کنیم.

دیوسالار با تاکید بر اینکه در شرایط امروز، برگزاری اجلاس بین المللی ایران شناسی باید یک موضوع ملی در نظر گرفته شود، ادامه داد: سازمان های مختلفی در برگزاری این رویداد ما را همراهی کرده اند و وزارت خانه های علوم، میراث فرهنگی و امور خارجه نیز در کمیته علمی انتخاب ایران شناسان حضور فعال داشته اند و به ما یاری رسانده اند. انتخاب موضوع نشست های تخصصی در اجلاس نیز با پیشنهاد و همکاری این نهادها انتخاب شده است.

معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین گفت: در این اجلاس سامانه دماوند که متولی راه اندازی آن، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است، محتوای جدی از حوزه های مختلف فرهنگی و هنری تجمیع شده، در زبان های مختلف به مدعوین اجلاس ارائه خواهد کرد.

ارسال ۳۰۰ مقاله از ایران شناسان

در ادامه این نشست، محمود جعفری دهقی رییس انجمن ایران شناسی نیز گفت: مهم ترین بخش این اجلاس، تجمیع نهادهای همکار است که متحد شدند تا چنین برنامه بزرگی را ترتیب دهند. این نهادها سال ها جداگانه کار می کردند و لازم بود که دستاوردهای یکدیگر را در قالب یک برنامه بین المللی به اشتراک بگذارند. امیدوارم که این اتحاد در آینده نیز استمرار داشته باشد.

وی درباره بخش های جانبی اجلاس بین المللی ایران شناسی، توضیح داد: یکی از جذاب ترین بخش های این اجلاس، بخش حافظ در حوزه ایران شناسی است. چرا که این شاعر بزرگ ایرانی، سهم مهمی در شناساندن ایران در جهان داشته است. همچنین برنامه مفصلی در محوطه تاریخی تخت جمشید خواهیم داشت که برای ایران شناسان خارجی، جذابیت های زیادی خواهدداشت.

جعفری دهقی، ادامه داد: ۳۰۰ خلاصه مقاله و مقاله برای دبیرخانه اجلاس بین المللی ایران شناسی رسیده است که بعد از داوری های صورت گرفته، ۱۰۰ مقاله پذیرفته شده است و خلاصه مقالات در قالب یک جلد کتاب در اختیار شرکت کندگان قرار خواهد گرفت. اصل مقالات بعد از برگزاری اجلاس، منتشر می شود.

ایمان نظام زاده دستیار رییس بنیاد ایران شناسی نیز در این نشست گفت: یکی از اهدافی که بنیاد ایران شناسی دنبال می کند بحث معرفی صحیح ایران در مجامع بین المللی است. کشور ما با هجمه های عظیمی از ایران هراسی روبرو هست. برای شکستن این جو، حتما یکی از راه های تاثیرگذار، برگزاری این اجلاس است. حضور تعدادی از ایران شناسان بین المللی و دیدن شرایط واقعی ایران، سبب خواهد شد که ایشان به عنوان سفیران فرهنگی ایران در جهان، روایت صحیحی از ایران به دنیا ارائه کنند.

وی افزود: یقین دارم این اجلاس بین المللی که با همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و همکاری دانشگاه ها برگزار می شود، نتایج بسیار خوبی در بر خواهد داشت.

