مراسم دومین سالگرد آیت الله سید احمد نجفی برگزار شد + عکس

مراسم دومین سالگرد آیت الله سید احمد نجفی، با حضور پر شورِ جمع کثیری از محبین، پیرغلامان و ستایشگران اهلبیت علیهم‌السّلام، در حسینیه بنی فاطمه تهران برگزار گردید.

در این مراسم باشکوه، بسیاری از هیئآت تهران و شهرستان‌ها، هنرمندان، جامعه روحانیّت، شعرای آیینی و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت (علیهم‌السّلام)، نام و یاد آن عالم بزرگوار را گرامی داشته و با ذکر مصائب حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در مصیبت آن شهیده‌ی مظلومه گریستند.

بزرگان شیعه و مفاخری همچون آیت‌الله سید محسن حکیم (ره) ایشان را رکن الاسلام و سیدالاعلام نامیده‌اند. آیت الله سید احمد نجفی، یکی از علمای بزرگ و تأثیرگذار در حوزه علمیه قم بود. او در زمینه‌های مختلف علمی، به ویژه در فقه و اصول، تحصیلات خود را ادامه داد.

استادُ الفقها و المجتهدین حضرت آیت الله خوئی ۶۲ سال پیش، در یکی از دستخط‌های مبارک خود در وصف آیت الله سیّد احمد نجفی مکتوب فرموده‌اند: «سزاوار است مؤمنین، نعمت وجود معظّم‌له را مغتنم شمرده، از محضر شریفشان استفاده نموده و در تجلیل و احترام ایشان کوتاهی ننمایند.»

آیت الله نجفی تمام هستی خود در راه نشر فضائل حضرت امیر (ع) و احیای امر غدیر، عاشقانه ایثار کرد.



