به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود نبویان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در همایش علمی «زن، خانواده و کنشگری مسئولانه» از سلسله نشست‌های «مقاومت و تمدن نوین اسلامی» با تأکید بر ضرورت مقاومت در برابر فشارهای غرب، گفت: مذاکرات هسته‌ای هیچ تضمینی برای جلوگیری از جنگ ندارد و صنعت هسته‌ای ایران، از انرژی تا پزشکی و کشاورزی، حق قانونی کشور است و نباید به هیچ قیمتی تعطیل شود. او همچنین نقشه‌های برجام و تعهدات طرف‌های غربی را مورد نقد قرار داد و روند افول آمریکا و شکل‌گیری مقاومت جهانی را برجسته کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود نبویان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در همایش علمی زن، خانواده و کنشگری مسئولانه از سلسله نشست‌های پژوهشی مقاومت و تمدن نوین اسلامی که با حضور جمعی از اندیشمندان حوزوی و نخبگان فرهنگی در سالن همایش کوثر اداره‌کل سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، در سخنانی مفصل به شبهه با آمریکا مذاکره کنید تا جنگ نشود پاسخ داد.

وی با اشاره به تعیین وقت دور ششم مذاکرات ایران و آمریکا در عمان اظهار داشت: در میانه ادوار مذاکرات بودیم که به ما حمله کردند؛ مشخص شده است که مذاکرات هیچ پیشگیری از جنگ ندارد و این حرف بدون پشتوانه است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری علمی مذاکرات از سال ۹۲ تا امروز گفت: به‌جای اینکه سخنان رهبری را تکرار کنیم، باید منطق آن را تبیین کنیم. بیش از ۹۸ درصد مذاکرات صورت‌گرفته در موضوع هسته‌ای بوده است که آغاز آن از سال ۸۱ با ادعایی از سوی منافقین مبنی بر تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای بوده است. اولین مذاکره‌کننده هسته‌ای ما حسن روحانی بود و سپس به ترتیب آقایان علی لاریجانی، سعید جلیلی، حسن روحانی و محمدجواد ظریف، علی باقری و اکنون نیز عباس عراقچی مسئولیت را به عهده گرفتند.

وی با تبیین فوائد و کاربردهای صنعت هسته‌ای اظهار داشت: صنعت هسته‌ای صنعت زندگی است و مشکل کمبود برق ما را تا حد زیادی می‌تواند حل کند. هسته‌ای در انرژی‌های پاک بر همه برتری دارد و بهتر اینکه ارزان‌ترین گزینه تولید است. سوخت نیروگاه هزارواتی نیاز به ۷ میلیون بشکه نفت در سال دارد که به‌طور متوسط ۵۶۰ میلیون دلار هزینه سوخت آن است، اما سوخت نیروگاه اتمی بوشهر ۶۰ میلیون دلار در سال است. آمریکا، فرانسه و آلمان تعداد بالایی راکتور اتمی دارند اما به ما اجازه نمی‌دهند که مصرف صلح‌آمیز داشته باشیم. فرانسه ۸۰ درصد برق خود را از راه هسته‌ای تأمین می‌کند و در خصوص صنعت هسته‌ای فقط با ما زور می‌گویند.

وی ادامه داد: یک میلیون بیمار سرطانی ما از فرآورده‌های پزشکی صنعت پزشکی هسته‌ای استفاده می‌کنند که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اجازه آن را هم نمی‌دهند. ۲ هزار نفر دیابتی از راه پلاسمای هسته‌ای تحت درمان قرار دارند و حتی در صنعت کشاورزی نیز از قابلیت‌های پرتودهی می‌توان بازدهی محصولات کشاورزی را بالا برد. برداشت برنج ۳ تن در هکتار است که با استفاده از صنعت هسته‌ای در یک طرح آزمایشی به ۸ تن در هکتار رسیده است.

حجت‌الاسلام نبویان در پاسخ به سؤال آیا فعالیت هسته‌ای ایران به لحاظ قوانین بین‌المللی قانونی است؟ گفت: ما عضو NPT هستیم و حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را به‌طور کامل داریم. استدلالی که ترامپ آورده این است که چون ایران نفت دارد نباید هسته‌ای داشته باشد. آمریکا بزرگ‌ترین تولیدکننده روزانه نفت دنیا است و با این استدلال خود آن هم نباید هسته‌ای داشته باشد. آمریکا با ایران در زمان شاه که فروش ۶ میلیونی نفت داشت، قرارداد هسته‌ای بسته است. منطق حاکم بر سیاستمداران آمریکا تسلیم کامل و بدون قید و شرط است. سوخت مصرفی راکتور تحقیقاتی تهران در زمان شاه ۹۳ درصد غنی‌سازی داشت و مصرف آن صلح‌آمیز بود، در حالی که الآن می‌گویند غنی‌سازی بالای ۶۰ درصد غیرصلح‌آمیز است.

وی در خصوص داستان مذاکرات هسته‌ای به مسئولیت ۲۲ ماهه حسن روحانی از مهر ۸۲ اشاره کرد و افزود: در کتاب حسن روحانی آمده است در ابتدا مقاومت کرده است اما در آخر همه خواسته‌های سه کشور اروپایی را قبول می‌کند. در نامه آژانس در مهر ۸۳ آمده است: در ۱۰ نوامبر دولت ایران به مدیرکل اطلاع داد که تصمیم گرفته است کلیه فعالیت‌های هسته‌ای را به حالت تعلیق دربیاورد. اما طرف‌های مذاکره از این هم کوتاه نیامدند و خواستند دسترسی به اماکن نظامی مانند پارچین، شهید کلاهدوز، لویزان، شیان و مراکز صنایع دفاع و دسترسی به دانشمندان هسته‌ای داشته باشند که آن هم توسط تیم مذاکره‌کننده ایرانی داده شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آقای روحانی ۲۴ مرداد ۸۴ پرونده هسته‌ای را به آقای لاریجانی می‌دهد و ۱۰ مرداد همان سال یک نامه به البرادعی می‌نویسد و شکایت می‌کند که چرا تعهدات را انجام ندادند: شروع و تداوم تعلیق داوطلبانه حق قانونی خود به‌عنوان اقدام اعتمادساز ظرف ۲۰ ماه گذشته و فراتر از تعریف آژانس نیز انجام گرفت. یعنی در ابتدا تعلیق را یک‌ماهه می‌پذیرند تا ۲۰ ماه صبر کنند تا بتوانند پرونده ایران را از شورای حکام برگشت داده و عادی کنند.

حجت‌الاسلام نبویان در پایان با تأکید بر اینکه آمریکا روبه‌افول است، گفت: این افول دیگر یک شعار نیست زیرا حاکمیت تک‌قطبی در سازمان ملل از بین رفته و برای اولین بار روسیه و چین این‌گونه می‌ایستند؛ جنگ تعرفه‌ای همه را دشمن آمریکا می‌کند و در حال حاضر نیز آمریکا بدهکارترین کشور دنیا شده است. مقاومت در دنیا شکل گرفته است و به برکت ایمانی که داریم دوران زوال کفر فرارسیده و خدا قرار است با دستان ما کفار را به مجازات برساند.

وی با اشاره به مذاکرات سال ۸۲ یکی از پیشنهادات غرب را انتخاب شغل برای کارکنان هسته‌ای معرفی کرد و گفت: دشمنان ما در خصوص صنعت هسته‌ای جز نابودی صنعت به هیچ‌چیز راضی نمی‌شوند و وقتی تیم مذاکره‌کننده ما گفتند که نمی‌شود آن را تعطیل کرد زیرا تجهیزات و متخصصین فراوانی دارد، آن‌ها خواستند تا تمام تجهیزات هسته‌ای تکه‌تکه شود و برای کارکنان نیز کمیته‌ای توسط اروپایی‌ها تشکیل شود تا برای متخصصین تعیین شغل کند. این وقاحت به غیرت حسن روحانی هم برخورد و پیشنهادات را به کاپیتولاسیون تعبیر کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برجام هفت قسمت دارد گفت: مقدمه، متن و پنج ضمیمه در مجموع برجام را شکل می‌دهد و در ضمیمه چهارم کمیسیونی مشترک است که ۸ عضو دارد و یک بدعت اختصاصی برای ملت ایران است. در ۱۵ تا از تعهدات ۱۶گانه این کمیسیون آمده است برای یک تصمیم اجماع‌آرا لازم است، اما تنها در یک بند ذکر شده که اجماع‌آرا لازم نیست بلکه ۵ رأی نیز کافی است و آن هم دسترسی به اماکن نظامی است؛ در این بند اجماع‌آرا لازم نیست. اعضای این کمیسیون نیز آمریکا، چین، روسیه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ایران، فرانسه، انگلستان و آلمان هستند.

وی از پذیرش ۱۰۰ درصدی خواسته‌های طرف مقابل در برجام و اجرای کامل آن‌ها سخن گفت و تصریح کرد: حدود ۱۱ تن ذخیره اورانیوم زیر ۵ درصد داشتیم که اجازه دادند فقط ۳۰۰ کیلو داشته باشیم. قبل از برجام بر اساس حق قانونی خود سوخت ۲۰ درصد را تولید کردیم که واکنش آن‌ها ترور شهید شهریاری بود. نگرانی اسرائیل در خصوص صنعت هسته‌ای ما تولید بمب اتم است و مذاکره‌کنندگان طرف مقابل به دنبال رفع این نگرانی بودند؛ راکتور آب‌سنگین اراک ۹ کیلو پلوتونیم در سال تولید می‌کرد که مصرف بمب دارد؛ از این‌رو خواستند آن را به‌طور کامل بتن‌ریزی کنیم و هر کس بگوید در آن بتنی ریخته نشده دروغ می‌گوید. من دوبار از راکتور اراک بازدید کردم و بتن‌ریزی در این راکتور را تأیید می‌کنم.

وی با تقسیم‌بندی نظارت‌های آژانس انرژی هسته‌ای اظهار داشت: طبق اذعان محمدجواد ظریف، ۹۲ نظارت آژانس در کل تاریخ در مقیاس جهانی در ایران انجام شده و انگار آژانس برای ایران تشکیل شده است. ۹۴ حق هسته‌ای در برجام از ایران سلب شده است و برخی از آن‌ها نیز تا ابد سلب شده‌اند. برداشتن تحریم‌ها مشروط به اجرای ۱۰۰ درصد تعهدات ایران بود و ۱۵ بار آژانس تأیید کرد اما تحریمی برنداشت. نشستیم مذاکره کردیم و هر چه گفتند عملیاتی کردیم و تنها تحریم‌های ثانویه توسط اوباما برداشته شدند. تحریم آیسا که مربوط به انرژی است، توسط رؤسای جمهورهای قبلی آمریکا ۵ ساله تمدید می‌شد، اما پس از برجام توسط اوباما به مدت ۱۰ سال تمدید شد.

حجت‌الاسلام نبویان با روایت گام‌به‌گام تعهدات آمریکا در برجام گفت: زمان برجام ۶۰۰ مورد تحریم داشتیم اما اکنون بیش از ۳ هزار مورد تحریم داریم. ۲۳ تیر ۹۴ برجام را امضا کردیم و ۷ مرداد آمریکا یک شرکت را جریمه کرد و ۱۶ مرداد نیز ۷۷ میلیون دلار شرکتی دیگر را جریمه کرد. در سال ۹۴ چندین تحریم و گزارش تحریمی داریم. ۲۱ تیر ۹۵ سفارت کره‌جنوبی نامه داد که هنوز هزینه اداره سفارت‌خانه را با چمدان وارد می‌کنند و تحریم بانکی برداشته نشده است. سیف در جایی بیان می‌کند که دستاوردهای ما از برجام هیچ است و در جایی دیگر ظریف اذعان می‌کند که کاملاً هیچ.

وی با اشاره به نقلی از ظریف خاطرنشان کرد: زیاد تکرار می‌کنند که اگر برجام بد بود چرا ترامپ خارج شد؛ یک اشکال بسیار عوامانه و فریبکارانه است. حرف ترامپ این است که برجام کم است نه اینکه بد است؛ او می‌گوید اقتدار ایران موشک، حضور منطقه‌ای و صنعت هسته‌ای است و اشکال ترامپ به برجام این است که چرا هر سه این‌ها نیست؛ ترامپ خارج شد تا توافق جدیدی داشته باشد و هر سه را سلب کند و اعتراض می‌کند که هنوز پول خود را چمدانی وارد می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح یکی از اندیشکده‌های آمریکا در خصوص توافق جدید اظهار داشت: یک دالان هوایی از اسرائیل تا ایران شکل گرفته و در پیشنهادات جدید خود گفته‌اند ایران اجازه نصب پدافندهای هوایی در مسیر این دالان را ندارد. اسرائیل می‌خواهد خاورمیانه جدیدی را شکل دهد؛ از این‌رو با مذاکره هیچ مشکلی حل نمی‌شود.

وی با اشاره به خبرهای جدید در خصوص مذاکرات گفت: آخرین خواسته‌شان هم این است که ایران همه صنعت هسته‌ای را از بین ببرد تا قطعنامه‌های تحریمی پس از اسنپ‌بک را بردارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به چرایی عدم خروج از برجام تصریح کرد: به نظر ما باید از برجام خارج شویم اما یک مشکل حقوقی ممکن است پیش بیاید؛ از این‌رو طرح داده‌ایم که از انجام تعهدات خارج شویم.

