مهرواره «به سوی نور» پیوندی میان هنر، نماز و مهدویت است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «احمد گلچین» امروز یکشنبه، 18 آبان 1404 در مراسم رونمایی از پوستر «مهرواره به سوی نور» که با حضور مدیر ستاد اقامه نماز استان برگزار شد، اظهار کرد: تلاش مجموعه ستاد اقامه نماز در ترویج فرهنگ نماز در سراسر استان قابل تقدیر است و همکاران ما در اداره کل ارشاد نیز از این ظرفیت به بهترین شکل بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به اهمیت اقامه نماز در زندگی فردی و اجتماعی، گفت: نماز تنها یک فریضه دینی نیست، بلکه نماد بندگی، دینداری و هویت اسلامی است.

وی ادامه داد: انسان مؤمن زندگی خود را با اذان و اقامه آغاز می‌کند و با نماز، آن را به پایان می‌برد؛ بنابراین باید نماز را در متن زندگی قرار دهیم.

گلچین اظهار کرد: اقامه نماز صرفاً به‌معنای خواندن آن نیست، بلکه باید با توجه قلبی و نیت خالص همراه باشد تا اثر تربیتی و اخلاقی آن در رفتار و کردار انسان دیده شود.

وی گفت: قرآن کریم نیز نماز را عامل بازدارنده از فحشا و منکر می‌داند و هرگاه این اثر در زندگی ما آشکار شد، می‌توان گفت نمازمان مقبول است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان افزود: متأسفانه در برخی از خانواده‌ها اقامه نماز به‌صورت جمعی و جماعتی کمرنگ شده است، در حالی که انتقال بین‌نسلیِ ایمان و دینداری از طریق رفتار عملی و الگوی والدین انجام می‌شود.

وی گفت: اگر فرزندان ببینند پدر و مادر با عشق و در وقت مقرر به نماز می‌ایستند، این رفتار تأثیرگذارتر از هر توصیه زبانی خواهد بود.

گلچین با تأکید بر نقش فرهنگ و هنر در انتقال مفاهیم دینی، افزود: نسل جدید با زبان متفاوتی با مفاهیم ارتباط برقرار می‌کند و برای تأثیرگذاری بر این نسل باید از زبان هنر بهره گرفت.

وی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کرده‌اند، هنر می‌تواند گویاترین ابزار برای انتقال پیام دین و اقامه نماز باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: در این مسیر باید برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی در سطوح پایین‌دستی مانند ادارات، نهادها و مدارس نیز اجرا شود تا الگوهای عملی و ماندگار در حوزه اقامه نماز شکل گیرد.

وی اظهار داشت: مهرواره «به سوی نور» با همین رویکرد طراحی شده تا فرهنگ نماز، مهدویت و امر به معروف و نهی از منکر با رویکردی هنری و جذاب به جامعه عرضه شود.

گلچین ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی میان دستگاه‌های فرهنگی و دینی، بتوانیم حرکتی ماندگار در زمینه ترویج اقامه نماز و ارزش‌های اسلامی در سطح استان و کشور رقم بزنیم.

مهرواره «به سوی نور» با موضوع؛ نماز و نیایش(آیات قرآن، امر به معروف و نهی از منکر، غدیر و مهدویت) در قالب تولید محتوا(موشن گرافی، پادکست، نقاشی، خوشنویسی، عکاسی با موبایل، شعر، داستانک و دلنوشته) در دو رده سنی بخش کودک و نوجوان برگزار می شود.

