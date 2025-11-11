به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دوره تخصصیـمهارتی «مثل خمینی» فصل تشکیلات، با محوریت تبیین ضرورت و چگونگی کار تشکیلاتی در حوزههای علمیه، به همت خانه طلاب جوان برگزار میشود.
این دوره که فصل «تشکیلات» از سلسله برنامههای آموزشی «مثل خمینی» است، در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبانماه ۱۴۰۴ در شهر مقدس قم ویژه طلاب برادر برگزار خواهد شد.
در این دوره، حجتالاسلام والمسلمین رهدار و حجتالاسلام والمسلمین نوری عالمزاده به عنوان اساتید دوره، مباحثی همچون ضرورت کار تشکیلاتی، اصول و قواعد آن، آسیبها و موانع پیشرو، نسبت کار تشکیلاتی با خودسازی و جبههسازی، و معرفی علمای شاخص در عرصه تشکیلات را تبیین خواهند کرد.
هدف از برگزاری این دوره، توانمندسازی طلاب در عرصه کار گروهی، ارتقای بینش تشکیلاتی در بدنه حوزه و احیای الگوی تشکیلاتی مبتنی بر مکتب امام خمینی(ره) عنوان شده است.
علاقهمندان برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق کانال رسمی «مثل خمینی» در پیامرسان ایتا به نشانی @Mesle_Khomeini اقدام کنند.
