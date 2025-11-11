فراخوان مهرواره به سوی نور در گلستان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان و ستاد اقامه نماز و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، مهرواره به سوی نماز در استان گلستان با انتشار فراخوانی آغاز به کار کرد.

این مهرواره ویژه گروه کودک و نوجوان کمتر از ۱۸ سال و بزرگسالان با موضوعات نماز و نیایش(بخش ویژه) و آیات قرآن، امر به معروف و نهی از منکر و غدیر و مهدویت برگزار می شود.

تولید محتوا به صورت موشن، پادکست، نقاشی، خوشنویسی، عکاسی موبایلی، شعر و داستانک و دل نوشته و ... قالب های این رویداد معنوی است.

آخرین مهلت ارسال آثار ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ و آیین اختتامیه دهم دی ماه خواهد بود و ۱۴ نفر برگزیده کمک هزینه مشهد مقدس اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان آثار خود را می توانند به شماره 09114063343 در پیام رسان ایتا ارسال کنند.

-------------------------

پایان پیام/۳۴۴