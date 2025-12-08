به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه استانی «اسوه» در سالن ورزشی شهید لطفی نیاسر با حضور جمعی از فرماندهان پایگاه‌های بسیج، بسیجیان، مسئولان استانی و شهروندان قمی با هدف انعکاس فعالیت‌ها و خدمات پایگاه‌های موفق و الگو در سطح محلات اسلامی استان قم آغاز به کار کرد.

آیت الله قهرمان پور مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه قم، با اشاره به اهداف برپایی این نمایشگاه، گفت: این نمایشگاه، بازتابی از فعالیت‌ها و خدمات پایگاه‌های موفق و الگو در سطح محلات اسلامی استان قم است؛ پایگاه‌هایی که توانسته‌اند اقدامات شاخص و اثرگذاری را در راستای تحقق محله اسلامی به ثمر برسانند.

مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه قم، با ابراز خرسندی از حضور پررنگ پایگاه‌های بسیج در این رویداد فرهنگی و اجتماعی افزود: افتتاح نمایشگاه اسوه به نوعی نمایش تلاش‌های جهادی و مدیریت محله‌محور است که حول محور مسجد، پایگاه و محله شکل گرفته؛ الحمدالله این رویکرد توانسته زمینه‌ساز گام‌های موثری در مسیر تحقق جامعه اسلامی باشد.

وی همچنین با دعوت از عموم مردم و فرماندهان سایر پایگاه‌های بسیج استان قم برای بازدید از نمایشگاه اظهار کرد: از همه عزیزان و مسئولان دعوت می‌کنیم تا در این رویداد حاضر شوند و از نزدیک دستاوردهای پایگاه‌های نمونه را مشاهده کنند. این نمایشگاه فرصتی است تا نقش و سهم این پایگاه‌ها در مسیر شکل‌گیری دولت اسلامی و تقویت محله اسلامی برای مردم استان قم بیش از پیش تبیین شود.

قهرمان پور در پایان با بیان اینکه استان قم در حوزه محله‌محوری و نقش‌آفرینی اجتماعی توفیقات ارزنده‌ای کسب کرده است، تصریح کرد: پایگاه‌های مقاومت بسیج، معاونت‌های تخصصی و رده‌های قشری مختلف با همکاری یکدیگر سهم مهمی در پیشبرد اهداف محله‌محوری و تشکیل دولت و محله اسلامی ایفا میکنند.

گفتنی است؛ این نمایشگاه تا هجدهم آذرماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در سالن ورزشی شهید لطفی نیاسر میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.

................................

پایان پیام/ 167