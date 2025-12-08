به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه استانی «اسوه» در سالن ورزشی شهید لطفی نیاسر با حضور جمعی از فرماندهان پایگاههای بسیج، بسیجیان، مسئولان استانی و شهروندان قمی با هدف انعکاس فعالیتها و خدمات پایگاههای موفق و الگو در سطح محلات اسلامی استان قم آغاز به کار کرد.
آیت الله قهرمان پور مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه قم، با اشاره به اهداف برپایی این نمایشگاه، گفت: این نمایشگاه، بازتابی از فعالیتها و خدمات پایگاههای موفق و الگو در سطح محلات اسلامی استان قم است؛ پایگاههایی که توانستهاند اقدامات شاخص و اثرگذاری را در راستای تحقق محله اسلامی به ثمر برسانند.
مسئول بسیج مساجد و محلات سپاه قم، با ابراز خرسندی از حضور پررنگ پایگاههای بسیج در این رویداد فرهنگی و اجتماعی افزود: افتتاح نمایشگاه اسوه به نوعی نمایش تلاشهای جهادی و مدیریت محلهمحور است که حول محور مسجد، پایگاه و محله شکل گرفته؛ الحمدالله این رویکرد توانسته زمینهساز گامهای موثری در مسیر تحقق جامعه اسلامی باشد.
وی همچنین با دعوت از عموم مردم و فرماندهان سایر پایگاههای بسیج استان قم برای بازدید از نمایشگاه اظهار کرد: از همه عزیزان و مسئولان دعوت میکنیم تا در این رویداد حاضر شوند و از نزدیک دستاوردهای پایگاههای نمونه را مشاهده کنند. این نمایشگاه فرصتی است تا نقش و سهم این پایگاهها در مسیر شکلگیری دولت اسلامی و تقویت محله اسلامی برای مردم استان قم بیش از پیش تبیین شود.
قهرمان پور در پایان با بیان اینکه استان قم در حوزه محلهمحوری و نقشآفرینی اجتماعی توفیقات ارزندهای کسب کرده است، تصریح کرد: پایگاههای مقاومت بسیج، معاونتهای تخصصی و ردههای قشری مختلف با همکاری یکدیگر سهم مهمی در پیشبرد اهداف محلهمحوری و تشکیل دولت و محله اسلامی ایفا میکنند.
گفتنی است؛ این نمایشگاه تا هجدهم آذرماه هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در سالن ورزشی شهید لطفی نیاسر میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.
