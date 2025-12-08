به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ افزون بر ۴۰ اثر جدید ایرانی به زبان روسی شامگاه شنبه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ادبیات تفکری (نانفیکشن) در مرکز گاستینی دوور شهر مسکو رونمایی شد.

۲۵ کتاب جدید انتشارات صدرا وابسته به بنیاد مطالعات اسلامی ابن‌سینا از جمله آثاری بود که با حضور کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه رونمایی شد.

مطالعه‌ای بر «سنگ‌قبرهای اسلامی در کوباچی داغستان» به عنوان منطقه‌ای که در گذشته در حوزه تمدنی ایران قرار داشته و سنگ مزارهای به یادگار مانده به زبان‌های فارسی و عربی است، از جمله کتاب‌های جدید این انتشارات است.

«نهضت امام حسین (ع) و قیام کربلا»، »، مجموعه دو جلدی با موضوع همسرگزینی و زن در بیانات مقام معظم رهبری، «پول در اقتصاد اسلامی» و مجموعه سه جلدی «آموزش مینیاتور ایرانی» به زبان روسی از دیگر آثار جالب توجه در میان کتاب‌های جدید انتشارات صدرا بود.

جلالی: آثار ایرانی دارای مخاطبان بسیاری در روسیه است

سفیر ایران در بازدید از نمایشگاه بین‌المللی کتاب ادبیات تفکری مسکو در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد:‌ آثار ترجمه شده ایرانی به زبان روسی دارای مخاطبان بسیاری است.

وی به عنوان نمونه به انتشارات صدرا بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا اشاره کرد و گفت:‌ این مجموعه تاکنون بیش از ۵۰۰ اثر را به زبان روسی منتشر کرده است که تعداد زیادی از این آثار، ترجمه آثار فاخر ایرانی است.

وی با اشاره به بازدید خود از این نمایشگاه، قرار گرفتن کتاب‌هایی از انتشارات صدرا در زمره آثار برگزیده و پیشنهاد شده این نمایشگاه به مخاطبان روس از جمله سنگ‌قبرهای اسلامی در کوباچی، خاطرنشان کرد: مجموعه آثار این انتشارات در حوزه ایران‌شناسی، اسلام‌شناسی و فلسفه جالب توجه است.

کتابی در نقد یکجانبه‌گرایی آمریکا که در نمایشگاه مسکو برگزیده شد

انتشارات نخل سبز با ۶۰ کتاب ایرانی ترجمه شده به زبان روسی را در معرض دید مخاطبان قرار داده است.

مسعود احمدوند رایزن فرهنگی سفارت ایران در روسیه درحاشیه این بازدید در گفت‌وگو با ایرنا گفت: انتشارات نخل سبز، کتاب‌ها را از ناشران ایرانی دریافت و پس از ترجمه، در کشورهای مختلف توزیع می‌کند.

رایزن فرهنگی ایران در روسیه گفت: آثار بیش از ۱۵ ناشر ایرانی که به زبان روسی ترجمه شده، در این غرفه به نمایش درآمده است؛ آثاری که بیشتر آنها در حوزه کودک و نوجوان و خانواده است.

احمدوند افزود: به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز کتاب‌هایی به این مناسبت در این غرفه عرضه شده است.

علی مهدوی مدیر مرکز ترجمه انتشارات بین‌المللی نخل سبز نیز در گزارشی به سفیر کشورمان خاطرنشان کرد که این انتشارات با هدف خودداری از موازی‌کاری در حوزه ترجمه آثار، تأمین سبد فرهنگی خانواده با مخاطبانی از هر اندیشه و تفکر هدفگذاری کرده است.

وی خاطرنشان کرد: «تاریخ مستطاب آمریکا» از جمله آثار جدید این انتشارات به زبان روسی است که طنزی تلخ و در نقد یکجانبه‌گرایی و استعمارگری ایالات متحده است؛ این کتاب به عنوان اثر برگزیده و توصیه‌شده نمایشگاه بین‌المللی مسکو معرفی شده است.

مدیر مرکز ترجمه انتشارات نخل‌سبز از کتاب «آسمانی بمان» درباره حضرت فاطمه زهرا (س)، سه جلد کتاب تاریخ استعمار و ۹ اثر جدید در حوزه کودک به عنوان دیگر تازه‌های این ناشر به زبان روسی نام برد.

وی با اشاره به مجموعه آثار «نیمه دوم ما» در چهار جلد در نمایشگاه کتاب ادبیات تفکری مسکو، یادآور شد که این کتاب اخیراَ در نمایشگاه کتاب اوفا باشقیرستان روسیه به عنوان کتاب برگزیده معرفی شد.

رونمایی از ۱۱ اثر جدید دانشگاه جامعه المصطفی

به گفته حسن مسلمی رئیس مرکز ترجمه و نشر جامعه المصطفی، این ناشر ۷۰ اثر را در نمایشگاه امسال مسکو عرضه کرده است که از این تعداد، ۱۱ اثر جدید هستند.

وی با ارائه گزارشی به سفیر ایران گفت: انتشارات جامعه المصطفی به ۴۳ زبان کتاب‌ها ترجمه می‌کند، کتاب‌هایی که بیشتر کاربرد و مخاطب آن دانشگاهیان و اساتید و علاقه‌مندان به متون دقیق دینی هستند.

مسلمی افزود: این ناشر هفت هزار و ۸۰۰ عنوان کتاب تألیفی به زبان‌های مختلف منتشر کرده است.

در این آیین، کتاب‌های مهدی موعود (چهار جلد)، کرامت در قرآن، روش‌های آسیب‌زا در تربیت از منظر تربیت اسلامی، غدیر خم در قرآن از منظر تفاسیر اهل بیت (س)، جلد دوم برگزیده تفسیر نمونه، نقدی بر تاریخ عقاید و آرای سلفی‌گری، آرای اخلاقی علامه طباطبایی، سیره پیشوایان (تحلیل وقایع زندگی ۱۲ امام شیعیان) به زبان روسی رونمایی شدند.

گفتنی است نمایشگاه بین‌المللی کتاب ادبیات تفکری در مسکو پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۴ با حضور حدود ۴۰۰ ناشر آغاز به کار کرد.

