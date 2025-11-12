به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ بیست و دومین دوره از اجلاس بین‌المللی پیرغلامان حسینی که بزرگترین گردهمآیی ذاکران اهل‌بیت(ع) در کشور به شمار می‌رود عصر روز سه‌شنبه بیستم آبان در تالار قدس حرم مطهر رضوی آغاز به کار کرد.

در افتتاحیه این رویداد نماینده ولی فقیه در خراسان، جمع کثیری از ذاکران، شاعران آیینی و پیرغلامان و خادمان مجالس حسینی از سراسر کشور و برخی جوامع پیرو اهل‌بیت(ع) از دیگر کشورها حضور داشتند.

این مراسم معنوی با شعرخوانی، مداحی و نوای ذاکران اهل‌بیت(ع) در بیان فضایل و مصائب خاندان رسالت همراه بود و شرکت‌کنندگان توجه ویژه‌ای به ایام فاطمیه مبذول داشتند.

در این برنامه حدود ۵۰۰ ذاکر و شاعر اهل‌بیت(ع) از تمامی استانهای کشور حضور داشتند.

همچنین ذاکرانی از ۹ کشور نیز دعوت شده بودند که شعرخوانی و مداحی ذاکران عراقی در جلسه افتتاحیه شور و حال متفاوتی به محفل بخشید.

دبیر بیست‌ودومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در آیین افتتاحیه در مشهد گفت: انتخاب پیرغلامان برتر ملی برای تقدیر از آنان توسط کمیته‌های تخصصی با دقت صورت گرفته است. وی حضور بانوان ذاکر اهل‌بیت(ع) در جمع پیرغلامان حسینی را اقدامی نو و تحولی مثبت در این دوره از اجلاس برشمرد.



وی افزود: کمیته بین‌الملل اجلاس نیز میزبان میهمانانی از ۹ کشور جهان است و از هر استان ۱۰ نفر در این آیین شرکت دارند، مجموع شرکت‌کنندگان این دوره از اجلاس ۶۵۰ نفر هستند که ۵۰ نفر آنان میهمان بین‌المللی‌اند.

دبیر اجلاس پیرغلامان و خادمان حسینی از برگزاری روضه‌های خانگی به‌عنوان یکی از برنامه‌های ویژه این دوره یاد کرد و گفت: این روضه‌ها در ۱۲ منزل برگزار می‌شود.

خداپرست افزود: برگزاری کارگاه اندیشه‌پژوهی از دیگر برنامه‌های جنبی این اجلاس است، این کارگاه با هدف تبادل تجربه و ارتقای اندیشه دینی و فرهنگی پیرغلامان و خادمان حسینی برپا می‌شود.

بیست‌ودومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی(ع) از ۲۰ تا ۲۲ آبان در مشهد در حال برگزاری است. این اجلاس بزرگترین گردهمآیی ذاکران سنتی و شاعران محافل اهل‌بیت(ع) در کشور به شمار می‌رود که امسال همزمان با ایام فاطمیه با همکاری سازمان صداوسیما، شهرداری مشهد و هیآت مذهبی میزبان خادمان پیر فرهنگ حسینی به عنوان الگوهای جوانان برای خدمت به اهل‌بیت(ع) است.

