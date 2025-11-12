به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار غلامرضا سلیمانی صبح امروز در رزمایش «دیدار با یک‌هزار خانواده شهید» که با حضور جمعی از مسئولان استانی، پاسداران و بسیجیان در سپاه انصارالحسین (ع) برگزار شد، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: درود می‌فرستم بر ارواح مطهر شهیدان، روح امام راحل و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همچنین ۸ هزار شهید سرافراز استان همدان.

وی گفت: شهدا نشان‌های افتخار ملت ایران هستند و یاد و نام آنان همواره در دل ملت زنده است.

سردار سلیمانی با اشاره به نقش فرهنگ عاشورا در پایداری ملت ایران افزود: فرهنگ حسینی، موتور حرکت ملت ایران در مسیر استقلال و مقاومت است و این فرهنگ بود که در دوران دفاع مقدس و همه صحنه‌های نبرد با دشمنان، ملت ما را پیروز و سربلند کرد.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ملت ایران گفت: ملت ایران در این جنگ کوتاه‌مدت، تجربه‌ای گرانسنگ را پشت سر گذاشت. رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: اگرچه در ۴۶ سال گذشته ملت ایران بارها در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده است، اما این تجربه اخیر از جهاتی متمایز و مهم است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم رژیم صهیونیستی و آمریکا را با قدرت‌های خونریز تاریخ مقایسه کنیم، باید به چنگیزخان مغول اشاره کنیم؛ اما تفاوت بزرگ اینجاست که ملت ایران امروز، برخلاف قرن هفتم که با حمله مغول دچار فروپاشی تمدنی شد، با الهام از فرهنگ عاشورا و وحدت ملی، مقتدرانه ایستاده است.

سردار سلیمانی تأکید کرد: در آن زمان، ۲۵۰ سال طول کشید تا ملت ایران از دوران حمله مغول بازیابی شود، اما امروز، با تکیه بر ایمان، فرهنگ حسینی و رهبری الهی، ملت ایران نه‌تنها دچار انفعال نشده، بلکه در برابر پیشرفته‌ترین قدرت‌های مادی دنیا یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، با اقتدار مقاومت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تمدن غرب با وجود برخورداری از مرزهای علم و فناوری، از معنویت تهی است و ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا و آموزه‌های دینی، در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی گام برمی‌دارد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: مرزهای علم و فناوری در اختیار تمدن غرب است، اما این قدرت را نه برای خدمت به بشریت، بلکه برای نابودی انسان‌ها و تسخیر سرزمین‌ها به کار می‌گیرند.

وی با تأکید بر نقش خون شهدا در عزت امروز ایران افزود: آنچه باعث شد ملت ایران در همان روز نخست تجاوز دشمنان ایستادگی کند، برکت خون مطهر شهیدان بود. بنیان عزت و اقتدار امروز ما بر خون شهدا استوار است.

سردار سلیمانی با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در هویت ملی ایران تصریح کرد: هیچ ملتی در جهان همچون ملت ایران مزین به فرهنگ ایثار و شهادت نیست.

وی تصریح کرد: ملت ایران با ایمان و باور عمیق به فرهنگ عاشورا نشان داده شهادت را نه به عنوان مرگ، بلکه به عنوان راهی برای زندگی جاودان می‌بیند. این است معنای حقیقی جمله‌ی "ایرانِ حسین تا ابد پیروز است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با گرامیداشت آغاز هفته بسیج و برگزاری رزمایش «دیدار با یک‌هزار خانواده شهید» گفت: این برنامه ارزشمند به همت سردار زارع‌کمالی و با حضور مسئولان استان، پاسداران و بسیجیان ولایت‌مدار برگزار شده است.

وی گفت: چنین دیدارهایی علاوه بر تجلیل از خانواده‌های شهدا، فرصتی برای ماست تا از نورانیت و معنویت خانه‌های شهدا بهره‌مند شویم و مسیر تعالی و خودسازی را ادامه دهیم.

سردار سلیمانی تصریح کرد: این حرکت‌ها باید سازمان‌یافته، هدفمند و هوشمندانه ادامه یابد تا فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در جامعه بیش از پیش نهادینه شود.

................

پایان پیام/ ۲۱۸

