تصاویری از انتقال مادورو به دادگاهی در نیویورک + عکس و ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای آمریکایی و اروپایی بعدازظهر امروز دوشنبه تصاویر تازهای از انتقال «نیکلاس مادورو» (Nicolás Maduro)، رئیسجمهوری ونزوئلا، به دادگاهی در شهر نیویورک، واقع در شمالشرق ایالات متحده آمریکا، منتشر کردند؛ اقدامی که پس از ربایش او در جریان حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا صورت گرفته است.
آمریکا شامگاه شنبه ۱۳ دیماه ۱۴۰۴، به دستور «دونالد ترامپ»، رئیسجمهوری این کشور، حملهای نظامی علیه ونزوئلا انجام داد و برخلاف اصول و قوانین بینالمللی، رئیسجمهوری این کشور آمریکای لاتین را در شهر «کاراکاس» (Caracas)، پایتخت ونزوئلا، بازداشت و به خاک آمریکا منتقل کرد. دولت ونزوئلا این اقدام را «تهاجم نظامی» توصیف کرده و با اعلام وضعیت اضطراری، خواستار برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.
بر اساس گزارشها، مادورو قرار است امروز (دوشنبه) در دادگاهی فدرال در نیویورک به اتهام رهبری یک کارتل مواد مخدر حاضر شود؛ اتهامی که مقامات واشنگتن مدعیاند قدمتی بیش از ۲۵ سال دارد و نخستین بار در سال ۲۰۲۰ و در دولت نخست ترامپ مطرح شده بود. این پرونده، به گفته ناظران، پرسشهایی جدی درباره استفاده آمریکا از روشهای قهرآمیز برای اجرای عدالت و حدود اختیارات رئیسجمهوری این کشور ایجاد کرده است.
رئیسجمهوری ونزوئلا پس از بازداشت، به بازداشتگاه «متروپولیتن بروکلین» (Metropolitan Detention Center Brooklyn) در شهر نیویورک منتقل شده؛ مرکزی که به دلیل شرایط نامناسب نگهداری زندانیان، شهرت منفی گستردهای دارد. گفته میشود قاضی رسیدگیکننده به پرونده، «آلوین هلرستین» (Alvin Hellerstein)، قاضی فدرال نیویورک و منصوب دولت «بیل کلینتون» است.
همزمان، شماری از کشورها با محکوم کردن اقدام واشنگتن، نسبت به پیامدهای این رفتار برای ثبات منطقهای و نظام بینالملل هشدار دادهاند. در عین حال، کارشناسان حقوقی اثبات اتهامات مطرحشده علیه مادورو را دشوار ارزیابی کرده و به تناقضهای موجود در رویکرد آمریکا در پروندههای مشابه اشاره کردهاند.
.............
پایان پیام
نظر شما