به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات بحرین ابراهیم شریف رهبر جمعیت کار ملی دموکراتیک (وعد)، را بلافاصله پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی بحرین از لبنان بازداشت کردند. دلیل بازداشت، مواضع اخیر وی بود که در آن از مردم عرب خواسته بود تا به اشغالگری اسرائیل مقاومت نشان دهند و این رژیم را تحریم کنند.

وی همچنین سکوت کشورهای عربی در قبال جنایات اسرائیل در فلسطین و لبنان را مورد انتقاد قرار داده بود.

اداره کل تحقیقات و بازپرسی بحرین در بیانیه رسمی خود اعلام کرد که بازداشت شریف به اتهام انتشار اخبار نادرست و توهین به کشورهای عربی هم‌پیمان صورت گرفته و اقدامات قانونی علیه او انجام شده و پرونده به دادستانی ارجاع شده است.

به گفته مقامات آل خلیفه ابراهیم شریف، فرزند عبدالرحیم، به دلیل انتشار اخبار نادرست در شبکه‌های اجتماعی و عبارات توهین‌آمیز علیه کشورهای عربی هم‌پیمان و رهبران آن‌ها بازداشت شده است.

ابراهیم شریف پیش‌تر در مصاحبه‌های رسانه‌ای خود تأکید کرده بود که مقاومت و تحریم تنها راه مقابله با اشغالگری اسرائیل است و افزود: مشکل در موضع کشورهای عربی نه ضعف حمایت مردم، بلکه همدستی یا سکوت نظام‌ها در برابر دشمن صهیونیستی است».

رهبر جمعیت وعد همچنین خواستار ایجاد افکار عمومی عربی فشارآور شد تا مسئله فلسطین را زنده نگه داشته و جبهه مقاومت را در برابر پروژه‌های عادی‌سازی تقویت کند.

ناظران معتقدند بازداشت شریف در چارچوب یک کمپین رسمی فزاینده علیه صداهای ملی مخالف عادی‌سازی و حامیان قضیه فلسطین صورت گرفته و هشدار می‌دهند که مقامات بحرین سیاست سرکوب انتقاد و جرم‌انگاری آزادی بیان در مسائل ملی و عربی را ادامه می‌دهند.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

