عالم مطرح شیعه کابل و عضو اصلی شورای علمای شیعه افغانستان درگذشت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین ضامنعلی محقق دایمیردادی، پژوهشگر، استاد حوزات علمیه و عضو مجمع محبان اهلبیت(ع) افغانستان درگذشت.
یک منبع از شهر کابل به خبرنگار ابنا گفت که این عالم مطرح شیعه شامگاه پنجشنبه(۲۲ آبان) بر اثر بیماری به دیار حق شتافت.
این منبع درگذشت حجتالاسلام محقق دایمیردادی را برای جامعه مسلمان افغانستان ضایعه دانست و گفت: بیتردید عمر پربرکت آن عالم وارسته که در راه ترویج معارف قرآن و اهلبیت(ع) و خدمت به مردم سپری شد، در صحیفه نیکان به نیکی ثبت خواهد شد.
تعدادی از علمای شیعه افغانستان نیز درگذشت آقای محقق دایمیردادی را تایید کردهاند و این ضایعه را تسلیت گفتهاند.
این عالم مطرح شیعه پانزده سال در حوزات عملیه در مدارس مختلف افغانستان تدریس کرده و همچنان موسس شش مدرسه، سه کتابخانه و سه مسجد در شهر کابل بوده است.
افزون براین، حجتالاسلام محقق دایمیردادی بر ۲۵ مدرسه دینی در استانهای میدان وردک و پروان نظارت میکرد.
گفته میشود که آقای محقق دایمیردادی در جریان زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود ۲۵ جلد کتاب به چاپ رسانده است.
