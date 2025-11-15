فتنه خوارج شایسته نام انسان هم نیستند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین شبیر حسن میثمی، دبیرکل شورای علمای شیعه پاکستان، با محکومیت شدید انفجار انتحاری در اسلامآباد و ابراز همدردی با خانوادههای جانباختگان، تأکید کرد که دشمنان کشور هرگز به اهداف خود نخواهند رسید و تروریسم نمیتواند پاکستان را متأثر یا متزلزل کند.
وی گفت: ملت متحد است و وحدت ملی بزرگترین قدرت ماست. شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی مایه افتخار ملت است. او خواستار انجام تحقیقات جامع درباره انفجار اسلامآباد و دستگیری فوری عاملان شد.
میثمی با اشاره به اینکه فتنه خوارج شایسته نام انسان نیز نیستند، حمله به شهروندان را اقدامی بزدلانه و غیرقابل تحمل دانست و تأکید کرد: تروریستها باید بر اساس قانون به سزای اعمال خود برسند تا از تکرار چنین حوادثی در آینده جلوگیری شود.
