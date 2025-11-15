به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در آئین گرامیداشت روز کتاب، کتابدار و کتابخوانی که پیش از ظهر امروز(شنبه ۲۴ آبان‌ماه) به میزبانی کتابخانه مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن عرض تبریک و تهنیت روز کتاب‌دار و کتابخوانی به همکاران کتابخانه مجلس و همه عزیزانی که در سراسر کشور، در هر شهر و روستا و کوی و برزن در حوزه کتاب و عرصه کتاب و کتابخوانی تلاش می‌کنند، گفت: باید اقرار کنیم آن‌طور که باید و شاید به مجموعه کتابخانه‌ها، کتابدار و کتاب توجه نشده است. این ضعف همه ما هست و باید به آن توجه و این ضعف را جبران کنیم.

دکتر قالیباف با تأکید بر اینکه البته ما هر کجا که توفیق خدمت داشتیم، در حد توان از موضوع کتاب و کتابخانه‌ها غفلت نکردیم، اضافه کرد: ممکن است در ادامه مسیر نتوانسته باشیم آن‌طور که باید و شاید از پس این کار برآییم و در انجام وظیفه خود در ایجاد ارزش و جایگاه کتاب حق مطلب را ادا نکردیم. البته در رابطه با مجلس کارهای خوبی در کتابخانه مجلس شورای اسلامی به انجام رسیده است؛ اما در سطح کشور و از منظر و جایگاه مجلس هم وظیفه داریم اقداماتی در این حوزه انجام دهیم و به این بخش توجه کنیم. همین حرف بنده به‌نوعی برای من وظیفه‌آور است که در ماه‌ها و سال‌های آینده از این امر مهم غفلت نکنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در دین اسلام و در سراسر قرآن کریم، کتاب، قلم، بیان، تبیین، خرد، علم و دانش امر مبارکی است؛ تصریح کرد: اساس بعثت پیامبر ما بر همین امر است و به همین دلیل است که هر تلاشی هم که در این عرصه انجام دهیم، نسبت به ارزشمندی این امر مبارک کم است و به همین دلیل است که می‌گوییم آنچنان که باید کاری انجام نداده‌ایم.

خرد جمعی و زیست بشری در کتاب تدوین و تنظیم شده است

دکتر قالیباف با بیان اینکه هر آنچه که از خرد جمعی و زیست بشری بخواهیم در کتاب تدوین و تنظیم شده و در اختیار ما است، اضافه کرد: کتاب گنجینه ارزشمند و تمام نشدنی است که هم تمام تجربه و زیست بشر و هم بحث وحی و دگر موضوعات را در اختیار ما قرار می‌دهد، لذا نباید از آن غفلت کنیم. این هم وظیفه عقلی، هم شرعی و هم جایگاهی و مسئولیتی ما در هر کجا که هستیم، است.

وی با تأکید بر اینکه بشریت در مقابل کتاب مسئول است و در نظام جمهوری اسلامی این مسئولیت بیشتر مورد توجه‌ است، اضافه کرد: اگر می‌خواهیم دنیا را بشناسیم و راه میانبر بزنیم که این چند دهه زندگی‌مان را به غفلت نگذرانیم و از تجربه گران‌سنگ بشریت استفاده کنیم، باید به کتاب پناه ببریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر صحبت‌های خود به مسیر آکادمیک تحصیلی و مسیر جامعه به عنوان دو بستر آموزش مردم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ما یک محیط تربیتی، آموزشی و علمی داریم که از مسیر مهدکودک و مدرسه و دانشگاه می‌گذرد که خیلی هم مورد توجه است و در اذهان عمومی به رسمیت شناخته می‌شود؛ اما واقعیت این است که آن نقشی که اجتماع و جامعه برای انسان دارد، در آن نفس می‌کشد، حرکت می‌کند و پیش می‌رود، مدرسه حقیقی و واقعی است که آدم و فرد را تربیت می‌کند. انسان چه بخواهد و چه نخواهد، چه به آن توجه کند یا توجه نکند، چه در سطح نخبگان جامعه و حتی افراد با سواد و بی‌سواد باشد، ناخواسته تحت تأثیر جامعه است و جامعه در تمامی سلوک، تربیت و زندگی‌ آنان اثرگذار است.

دکتر قالیباف ادامه داد: به اعتقاد بنده اگر جامعه و اجتماعی که نقطه و هسته اصلی آن خانواده به‌عنوان اولین جامعه‌ای که هر فرد با آن روبه‌رو می‌شود، است را یک دانشگاه فرض کنیم یا مانند یک موجود زنده در نظر بگیریم – که بدون شک جامعه یک موجود زنده است- خونی که در رگ این موجود زنده در جریان است، کتاب است.

وی با بیان اینکه کتاب محدود و محصور به مدرسه و دانشگاه و تست کنکور و نمره و درس نیست؛ تصریح کرد: البته این‌ها هم بخشی از موضوع کتاب و لاجرم جزو ضروریات زندگی امروز ما است، اما نقشی که کتاب و کتابخوانی و فرهنگ کتابخوانی در جامعه ما دارد مهم‌ترین نکته در این موضوع است که گاهی از آن غفلت کردیم.

دکتر قالیباف با تأکید بر اهمیت دسترسی مردم به کتاب خوب و کتابخانه‌ها، عنوان کرد: زمانی که در شهرداری بودم و با مردم سروکار داشتم، عمیقاً به این موضوع پی بردم که چقدر کتابخانه‌ها مهم هستند و چگونه می‌توان با در دسترس مردم قرار دادن آن، هم کاربرد کتابخوانی، هم محتوای کتاب و هم فرصت‌هایی که می‌شد فراهم کرد را پیش برد. شاید اینجا است که گاهی اوقات فکر می‌کنیم نسبت به حقی که به مردم و جامعه و نسبت به کتاب، کتابخوانی و فرهنگ کتابخوانی داشته‌ایم، غفلت شده است. ما نسبت به رایج شدن فرهنگ کتاب و کتابخوانی در خانواده‌ها و جامعه واقعاً غفلت کردیم.

کتاب و کتابخوانی را می‌توان در بستر ابزارها و نرم‌افزارهای فضای مجازی گسترش داد

رئیس قوه مقننه در بخش دیگر صحبت‌های خود با اشاره به برخی نگرانی‌ها نسبت به کم‌رنگ شدن نقش کتاب با ورود فضای مجازی، گفت: برخی فکر می‌کنند ورود و رواج فضای مجازی از ارزش کتاب خواهد کاست، درحالی که چنین نیست و به اعتقاد بنده اتفاقاً ابزارها و نرم‌افزارهایی که در فضای مجازی ارائه شده؛ بستری است که می‌توانیم در آن کتاب و کتابخوانی را در همین بستر عمق و گسترش دهیم و در جهت هویتی و شناختی، مخصوصاً در نبردها و جنگ‌های امروز که عموماً جنگ‌های نظری و شناختی است، مورد استفاده و توجه قرار دهیم.

بزرگ‌ترین تجزیه از تجزیه اذهان جامعه آغاز می‌شود

دکتر قالیباف ادامه داد: در نبردهای امروزی ممکن است تجزیه‌های فیزیکی در گام‌های آخر برداشته شود، اما تردید نکنید که بزرگترین تجزیه از تجزیه اذهان جامعه آغاز می‌شود. در یک جنگ شناختی که امروز شاهد آن هستیم، هر یک نفری که از یک جامعه جدا شود، موثر بر سایر اعضا است. یعنی اگر امروز از این ۹۰ میلیون نفر در جامعه ما به عنوان یک جامعه ایرانی و اسلامی، از یک نفر هم شروع شود به اندازه یک نودمین میلیون نفر اثر دارد و می‌تواند به مرور اثرات خودش را در همه ابعاد جامعه و زندگی ما بگذارد؛ اینجا است که نقش کتاب و البته کتاب مفید و موثر مشخص می‌شود. چراکه اگر به بحث‌های محتوایی آن توجه نشود، به همان شدت هم مضراتی دارد.

وی تصریح کرد: به همین دلیل است که در حکمرانی هم باید به این موضوع به‌طور جد توجه کنیم؛ زیرا ما انقلاب را اینگونه فهمیدیم و امام خمینی(ره)، آن مرد الهی که جز برای خدا کلامی نگفت و جز در راه خدا گامی بر نداشت و این انقلاب با این عظمت را به وجود آورد، به ما نشان داد که فرهنگ اصالت دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در نظام جمهوری اسلامی فرهنگ بر همه موضوعات اصالت دارد؛ تصریح کرد: لذا در بحث حکمرانی در عرصه فرهنگ باید به این توجه کنیم و درحقیقت باور داشته باشیم که در حکمرانی به موضوعات فرهنگ نباید سطحی توجه کنیم. یعنی حکمرانی در همه موضوعات ما باید فرهنگ‌پایه باشد.

دکتر قالیباف با بیان اینکه آنچه که در دوران دفاع مقدس، جنگ را به پیروزی رساند، رویکرد فرهنگی حاکم در میدان جنگ بود؛ اضافه کرد: ما در دوران بنی‌صدر هرگز فرهنگ‌پایه به جنگ نگاه نکردیم؛ یعنی حتی اجازه نگاه فرهنگ‌پایه‌ را به ما نداد. حتی ادبیاتی که در هفت تا هشت ماه ابتدای جنگ به کار گرفته می‌شد، نسبتی با فرهنگ ما نداشت. اما اگر به تاریخ جنگ نگاه کنید، از بعد از عزل و فرار بنی‌صدر است که آن نگاه فرهنگی بر جنگ حاکم و منجر به پیروزی ما می‌شود.

اگر در عرصه سیاست اخلاق جایی ندارد، برای این است که نگاه ما به سیاست فرهنگ‌پایه نیست

وی افزود: اگر می‌خواهید تفاوت یک حکمرانی بدون اساس فرهنگی با یک حکمرانی فرهنگ‌پایه را ببینید، می‌توانید ۸ ماه اول جنگ را با کل هشت سال جنگ تحمیلی مقایسه کنید و عظمت یک حرکت فرهنگ‌پایه را ببینید که چگونه اتفاق می‌افتد و چه قدرت روحی و مادی و پیروزی نصیب ما می‌کند. تردید نکنید که در اقتصاد و سیاست هم همین است. اگر امروز شاهدیم که در عرصه سیاست اخلاق جایی ندارد، برای این است که نگاه ما به سیاست فرهنگ‌پایه نیست؛ اگر فرهنگ پایه باشد، مگر می‌تواند اخلاق بر آن حاکم نباشد؟ این‌ها موضوعاتی است که باید بیش از پیش به آن توجه کنیم.

