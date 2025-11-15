  1. صفحه اصلی
نیروی دریایی سپاه نفتکش متخلف را در جنوب سواحل مکران توقیف کرد

۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۸
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه خبر داد: در راستای صیانت از منافع و منابع ملت ایران نفتکش (Talara) توسط رزمندگان نیروی دریای سپاه توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  اعلام کرد: رزمندگان یگان های واکنش سریع نیروی دریایی سپاه دیروز صبح ساعت ۷:۳۰  پس از دستور مقام قضایی مبنی بر توقیف محموله  یک فروند نفتکش با  نام تجاری ( Talara) با  پرچم جزایر مارشال  به رصد تحرکات آن پرداخته و  اقدام به رهگیری و  توقیف آن  نمودند.

این نفتکش حامل ۳۰ هزار تن محموله مواد پتروشیمی و به مقصد سنگاپور در حال حرکت بود که امروز صبح به منظور رسیدگی به تخلفات به لنگرگاه هدایت گردید.

نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این عملیات  در راستای  وظایف قانونی و به منظور حفظ منافع و منابع ملی جمهوری اسلامی ایران و با دستور مقامات قضایی با موفقیت انجام شد که اطلاع رسانی دقیق آن نیازمند بررسی کامل محموله و بازرسی از نفتکش و مستندات آن بوده، که این امر با تلاش رزمندگان این نیرو با  موفقیت انجام و متخلف بودن نفتکش در حمل بار غیر مجاز محرز گردید.
