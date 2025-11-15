ساخت مسجدی مجلل در ارگ ریاست کابل توسط طالبان انتقاداتی به همراه داشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طالبان روز جمعه (۲۳ آبان) یک مسجد باشکوه و مجلل را در محوطه ارگ کابل با حضور ملا محمد حسن آخوند، نخست‌وزیر طالبان، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر، و تعدادی از مقام‌های ارشد این گروه افتتاح کرد.

بر اساس اعلام ارگ، مهندسان و کارگران افغان با استفاده از سنگ مرمر هرات، رخام هلمند، سنگ میدان وردک و چوب نورستان این مسجد را در طول دو سال و نیم ساخته‌اند.

در بیانیه ارگ طالبان آمده است: این مسجد ۶۲۷ متر مربع مساحت دارد و ظرفیت پذیرش یک هزار نمازگزار را داراست و مجهز به اینترنت پرسرعت، کتابخانه و فضایی برای تدریس است.

این مسجد مجلل در حالی با هزینه هنگفت ساخته شده که ارگ پیش از این نیز مسجد داشت و نمازها در همان‌جا برگزار می‌شد؛ علاوه بر این در مجاورت ارگ، در قصر سپیدار نیز یک مسجد مجلل دیگر وجود دارد.

طالبان هزینه ساخت این مسجد را اعلام نکرده‌اند زیرا این اقدام در گذشته با انتقادهایی همراه بوده است و اعلام هزینه‌های مساجد پیشین موجب نارضایتی شهروندان شده بود.

ساخت این مسجد در حالی صورت گرفته است که طالبان در دوران جنگ با دولت پیشین افغانستان، حکومت را به تجمل‌گرایی و هدررفت منابع دولتی متهم می‌کردند.

علاوه بر این، فقر و گرسنگی فراگیر در افغانستان، باعث شده که صرف چنین هزینه‌هایی که از دید بسیاری غیرضروری است، انتقادات شدیدی را متوجه صاحبان فعلی قدرت در کابل کند.

