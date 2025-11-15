به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر رمضان علی تبار، دبیر علمی همایش «فلسفه منطق فهم دین»، در نشست خبری این همایش در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به تبیین جزئیات برگزاری و محتوای علمی آن پرداخت. وی در ابتدای سخنان خود، ضمن تشکر از حاضران، اعلام کرد که این همایش چهارشنبه ۲۸ آبان ماه از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در تالار استاد موسویان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.

دبیر علمی همایش درباره دلیل انتخاب عنوان «فلسفه منطق فهم دین» اظهار داشت: با توجه به اینکه همایش مصادف با روز جهانی فلسفه است و قرار است نگاهی بیرونی، با رویکرد عقلی و درجه دو، به منطق فهم دین داشته باشد، عنوان «فلسفه منطق فهم دین» برای آن انتخاب شده که بر مباحث بنیادین و نظری تمرکز دارد. وی یادآور شد که پژوهشگاه هر ساله به مناسبت روز جهانی فلسفه، همایش‌هایی ناظر به فلسفه‌های مضاف برگزار می‌کند و این همایش نیز در این سِیر تعریف شده است.

پیشینه و گستره دانش منطق فهم دین

دکتر رمضان علی تبار با اشاره به سوابق همایش‌های مرتبط، توضیح داد: اگرچه قبلاً همایش ملی با این عنوان کلی برگزار نشده بود، اما همایش‌هایی چون «فلسفه اصول» و «اجتهاد عقل‌گرا» در سال‌های گذشته، در حقیقت بخشی از همین فلسفه منطق فهم دین بوده‌اند.

وی تصریح کرد: منطق فهم دین در اینجا به عنوان یک «دستگاه روشی» در نظر گرفته می‌شود. وی افزود: فارغ از اینکه ما در پژوهشگاه «گروه» یا در دانشگاه‌ها «رشته» منطق فهم دین داشته باشیم، این در حقیقت یک دانش است که از صدر اسلام به‌تدریج شکل گرفته است. این دانش عناوین مختلفی چون مسائل اصول فقه، روش و قواعد تفسیر، یا فقه اخلاق را دربرمی‌گیرد و حتی در زمان معصومین نیز اصول و قواعد آن وجود داشته، هرچند به صورت رشته‌ای مدون نبوده است.

محورهای کلان همایش و اعتبار علمی

دبیر علمی همایش درباره وضعیت مقالات دریافتی اعلام کرد: تا کنون ۲۷ مقاله پژوهشی دریافت شده است و بخش عمده این مقالات ارزیابی و تأیید شده‌اند. وی افزود: برای تضارب آرا، قبل از برگزاری همایش، بیش از ۱۰ نشست تخصصی با حضور اساتید مختلف برگزار شده که ناظر به ساختار، ماهیت و روش‌شناسی دستگاه منطق فهم دین بوده‌اند.

دکتر رمضان علی تبار محورهای همایش را در دو بخش کلان تقسیم‌بندی کرد:

مسائل فلسفی: که شامل ماهیت، پیشینه، تاریخچه، ساختار علمی منطق فهم دین است. این محور سؤال از کلیّت منطق فهم دین را دربرمی‌گیرد. نظریه‌ها و مدل‌ها: که شامل نقد و بررسی نظریه‌های درونی شکل‌گرفته حول این موضوع است. از جمله این نظریه‌ها، نظریه «اِبتِناع» است که از ابتکارات آیت‌الله رشاد است.

وی در خصوص اعتبار علمی همایش تأکید کرد: این همایش روند دریافت نشان آیسک (ISC) را طی کرده و مقالات رسیده به آن به عنوان مقالات علمی پژوهشی قلمداد خواهند شد.

برنامه سخنرانی و تنوع رویکردها

دبیر علمی همایش چهار سخنران اصلی این رویداد را معرفی کرد:

آیت‌الله رشاد

آیت‌الله فاضل لنکرانی

دکتر واعظی

دکتر واسطی

وی متذکر شد که هر کدام از این اساتید محور خاصی را ارائه خواهند داد.

دکتر رمضان علی تبار در پاسخ به پرسشی درباره تک‌صدایی بودن همایش و عدم حضور دیدگاه‌های مختلف، توضیح داد: حوزه منطق فهم دین بسیار کلان و گسترده است. این همایش با رویکرد نقد یک جریان خاص بسته نشده، بلکه منطق فهم دین را به عنوان یک دستگاه روشی کلان در نظر گرفته است.

وی افزود: اختلاف اصلی در اینجا بر سر این است که عده‌ای اصول فقه رایج را تمام دستگاه منطق فهم دین می‌دانند، درحالی‌که گروه پژوهشگاه و اساتید دیگر معتقدند منطق فهم دین دستگاهی کلان است که اصول فقه (منطق احکام)، منطق عقاید و منطق اخلاق، هر کدام بخشی از آن هستند. وی وجود استاد واسطی (که قائل به اجتهاد تمدنی است) را نشان‌دهنده تنوع رویکردها در دل همایش دانست.

وی در خصوص مکتوبات همایش تصریح کرد: انتشار مجموع مقالات به دلیل طی کردن مراحل ISC، پس از همایش خواهد بود و در روز برگزاری، رونمایی از اثر خاصی نخواهیم داشت، هرچند آثار و کتاب‌های گروه در قالب نمایشگاه عرضه می‌شوند.

