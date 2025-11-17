  1. صفحه اصلی
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی:

مشارکت انتخاباتی عراقی‌ها باطل السحر دشمنان منطقه بود

۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۶
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حضور گسترده و مشارکت انتخاباتی مردم عراق در انتخابات سراسری اخیر را باطل السحر آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در پستی در شبکه ایکس نوشت: مشارکت مسئولانه، همدلانه و آگاهانه ملت عراق در انتخابات سراسری اخیر، فارغ از اهمیت آن در تعیین معادلات سیاسی و اجرایی این کشور، باطل السحر طرح تجزیه عراق از سوی اتاق‌های فکر آمریکا و رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود.

وی در ادامه، می‌افزاید: ملت عراق در یکی از حساس ترین برهه‌های زمانی منطقه، حماسه مهمی را رقم زده است.

لازم به ذکر است که مقامات آمریکایی و صهیونیستی حساب ویژه‌ای بر روی کاهش مشارکت عمومی در انتخابات عراق و متعاقبا برداشتن گام‌های بعدی (با هدف شورش داخلی و ناامن سازی عراق)، نموده بودند.
