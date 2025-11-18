از ایده تا افتخار ملی؛ گیلان جوانانش را برای رقابت جایزه ملی ۱۴۰۴ فراخواند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فیروز عزت‌دوست، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان گیلان روز دوشنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۴ در گفت‌وگویی با اعلام آغاز فرآیند ثبت‌نام «جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴»، از همه جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال سراسر گیلان برای حضور در این رویداد ملی دعوت کرد.

وی با بیان اینکه این جایزه در دو مرحله استانی و ملی برگزار می‌شود، گفت: شرکت‌کنندگان در چهار بخش اجتماعی و خیریه، علمی و نوآوری، فرهنگی و هنری، و ورزش و سلامت به رقابت می‌پردازند و هر بخش شامل عرصه‌هایی تخصصی برای داوری و انتخاب برترین‌هاست.

عزت‌دوست با تشریح جزئیات بخش‌ها افزود: در حوزه اجتماعی و خیریه طرح‌های اثرگذار اجتماعی، نوآوری در حل مسائل، فعالیت‌های محیط‌زیستی و اقدامات خیریه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

در حوزه علمی، نوآوری و کارآفرینی معیارهایی چون ثبت اختراع، انتشار مقالات معتبر، اجرای طرح‌های تحقیقاتی، توسعه فناوری‌های کاربردی، ایجاد کسب‌وکار فعال و نوآوری در خدمات یا محصولات داوری می‌شود.

در حوزه فرهنگی و هنری تولید آثار فاخر، برگزاری نمایشگاه، کسب جوایز معتبر هنری، فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی و همچنین کنشگری در فضای مجازی از شاخص‌های انتخاب است.

در حوزه ورزش و سلامت نیز کسب مدال، مربیگری، توسعه ورزش همگانی و نوآوری در سلامت و تندرستی از معیارهای رقابتی به شمار می‌رود.

معاون امور جوانان گیلان درباره سطوح اجرا توضیح داد:در مرحله ملی، ابتدا پنج نفر برتر هر بخش توسط هیئت داوران تخصصی انتخاب می‌شوند و سپس معرفی عمومی آن‌ها در برنامه تلویزیونی در هفته پایانی آذرماه انجام خواهد شد؛ انتخاب نهایی نیز از طریق رأی مردمی به‌صورت برخط صورت می‌گیرد. برگزیدگان نهایی همان شب از طریق سیمای جمهوری اسلامی معرفی می‌شوند.

در مرحله استانی نیز رقابت میان جوانان هر استان برگزار شده و پس از داوری تخصصی، نفرات برتر در مراسم اختتامیه جایزه ملی جوان سال استانی در هفته جوان مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

عزت‌دوست در پایان با تأکید بر محدود بودن مهلت ثبت‌نام، اعلام کرد: جوانان علاقه‌مند تا ۳۰ آبان‌ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه javanplus.ir برای حضور در این رویداد ملی ثبت‌نام کنند.

